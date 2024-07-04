Челябинский губернатор заявил о снижении числа преступлений среди мигрантов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 июля на совещании по вопросам реализации нацполитики в Екатеринбурге заявил о том, что число преступлений, совершаемых в регионе мигрантами, снижается. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В прошлом году мы фиксировали рост информационных поводов в привязке к межнациональным конфликтам. В основном речь шла о противоправных действиях мигрантов, каждый такой инцидент имел широкий общественный резонанс. В этом году число инфоповодов снизилось, этому способствовала соответствующая профилактическая работа», — сообщил Текслер.
По словам Текслера, за счет ужесточения требований по госпрограмме переселения соотечественников значительно снизилось количество заявившихся на участие в программе и общее количество иностранцев в регионе. Усиление проверочных мероприятий и мер реагирования правоохранительных органов привело к существенному снижению числа преступлений, совершенных мигрантами.
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