Тюменский депутат Игорь Нак заручился поддержкой единороссов после ареста сына

04 июля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Депутат от «Единой России» заручился поддержкой единороссов Депутат Тюменской облдумы от «Единой России» Игорь Нак избежит последствий для своей политической карьеры, несмотря на арест сына. Он договорился с тюменскими властями о сохранении членства в партии, а также мандата в Тюменской облдуме. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники из тюменской политики. «Нак не редко выступал в роли „кошелька“ партии на выборах, поэтому не лишится членства в „Единой России“. Он также сохранит мандат в областном парламенте», — сообщает источник агентства. Игорь Нак — генеральный директор АО «Ямалтрансстрой» Компания строит дороги, мосты, трубопроводы и многое другое. В 2021 году депутат стал самым богатым среди областных депутатов по доходам. Напомним, что на днях был задержан Григорий Нак, сын политика Игоря Нака из «Единой России». Ему вменяют дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Тюменской облдумы от «Единой России» Игорь Нак избежит последствий для своей политической карьеры, несмотря на арест сына. Он договорился с тюменскими властями о сохранении членства в партии, а также мандата в Тюменской облдуме. Об этом URA.RU сообщили анонимные источники из тюменской политики. «Нак не редко выступал в роли „кошелька“ партии на выборах, поэтому не лишится членства в „Единой России“. Он также сохранит мандат в областном парламенте», — сообщает источник агентства. Игорь Нак — генеральный директор АО «Ямалтрансстрой» Компания строит дороги, мосты, трубопроводы и многое другое. В 2021 году депутат стал самым богатым среди областных депутатов по доходам. Напомним, что на днях был задержан Григорий Нак, сын политика Игоря Нака из «Единой России». Ему вменяют дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.