В СМИ заявили о возможном визите Орбана в Москву 5 июля

Журналист VSquare Паньи: Орбан прилетит в Москву 5 июля
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
В РФ не комментируют слухи о визите Виктора Орбана в Москву Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Москву 5 июля. Об этом написал журналист европейского независимого, расследовательского издания VSquare Сабольч Паньи.

«Завтра Виктор Орбан, как ожидается, отправится в Москву, всего через несколько дней после того, как во вторник он нанес неожиданный визит в Киев, сообщили мне несколько западных чиновников и чиновников из стран Центральной и Восточной Европы», — написал Паньи в соцсети X.

В посольстве РФ в Венгрии комментировать информацию не стали, передает РИА Новости. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с прессой заявил, что ничего не может сказать по этому поводу. Представитель Кремля лишь подчеркнул, что у российского лидера Владимира Путина 5 июля «насыщенный рабочий график».

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Москву 5 июля. Об этом написал журналист европейского независимого, расследовательского издания VSquare Сабольч Паньи. «Завтра Виктор Орбан, как ожидается, отправится в Москву, всего через несколько дней после того, как во вторник он нанес неожиданный визит в Киев, сообщили мне несколько западных чиновников и чиновников из стран Центральной и Восточной Европы», — написал Паньи в соцсети X. В посольстве РФ в Венгрии комментировать информацию не стали, передает РИА Новости. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с прессой заявил, что ничего не может сказать по этому поводу. Представитель Кремля лишь подчеркнул, что у российского лидера Владимира Путина 5 июля «насыщенный рабочий график».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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