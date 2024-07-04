В СМИ заявили о возможном визите Орбана в Москву 5 июля

Журналист VSquare Паньи: Орбан прилетит в Москву 5 июля

04 июля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В РФ не комментируют слухи о визите Виктора Орбана в Москву Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Москву 5 июля. Об этом написал журналист европейского независимого, расследовательского издания VSquare Сабольч Паньи. «Завтра Виктор Орбан, как ожидается, отправится в Москву, всего через несколько дней после того, как во вторник он нанес неожиданный визит в Киев, сообщили мне несколько западных чиновников и чиновников из стран Центральной и Восточной Европы», — написал Паньи в соцсети X. В посольстве РФ в Венгрии комментировать информацию не стали, передает РИА Новости. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с прессой заявил, что ничего не может сказать по этому поводу. Представитель Кремля лишь подчеркнул, что у российского лидера Владимира Путина 5 июля «насыщенный рабочий график». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Москву 5 июля. Об этом написал журналист европейского независимого, расследовательского издания VSquare Сабольч Паньи. «Завтра Виктор Орбан, как ожидается, отправится в Москву, всего через несколько дней после того, как во вторник он нанес неожиданный визит в Киев, сообщили мне несколько западных чиновников и чиновников из стран Центральной и Восточной Европы», — написал Паньи в соцсети X. В посольстве РФ в Венгрии комментировать информацию не стали, передает РИА Новости. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с прессой заявил, что ничего не может сказать по этому поводу. Представитель Кремля лишь подчеркнул, что у российского лидера Владимира Путина 5 июля «насыщенный рабочий график».