В СМИ заявили о возможном визите Орбана в Москву 5 июля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Москву 5 июля. Об этом написал журналист европейского независимого, расследовательского издания VSquare Сабольч Паньи.
«Завтра Виктор Орбан, как ожидается, отправится в Москву, всего через несколько дней после того, как во вторник он нанес неожиданный визит в Киев, сообщили мне несколько западных чиновников и чиновников из стран Центральной и Восточной Европы», — написал Паньи в соцсети X.
В посольстве РФ в Венгрии комментировать информацию не стали, передает РИА Новости. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с прессой заявил, что ничего не может сказать по этому поводу. Представитель Кремля лишь подчеркнул, что у российского лидера Владимира Путина 5 июля «насыщенный рабочий график».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.