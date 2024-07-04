Кухарук поможет школьникам ХМАО получить дополнительные баллы для поступления в вуз

Кухарук поручил ректорам вузов рассмотреть юнармейскую книжку как особую заслугу
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Мэр Тюмени Руслан Кухарук. Тюмень , кухарук руслан
Книжка может помочь получить баллы для поступления, сказал Кухарук Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук дал указание рассмотреть юнармейскую книжку, как способ получить дополнительные баллы для поступления в высшее учебное заведение. Об этом сообщило правительство региона.

«Руслан Кухарук дал поручение профильным ведомствам и ректорам региональных университетов рассмотреть юнармейскую книжку как особую заслугу. Такое решение позволит югорчанам получить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение», — написало правительство Югры в telegram-канале.

Кухарук сегодня провел в Когалыме встречу с жителями, общественниками и трудовыми коллективами. На ней он поручил профильным ведомствам рассмотреть несколько вопросов. В частности, меры соцподдержки для родителей детей-инвалидов.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук дал указание рассмотреть юнармейскую книжку, как способ получить дополнительные баллы для поступления в высшее учебное заведение. Об этом сообщило правительство региона. «Руслан Кухарук дал поручение профильным ведомствам и ректорам региональных университетов рассмотреть юнармейскую книжку как особую заслугу. Такое решение позволит югорчанам получить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение», — написало правительство Югры в telegram-канале. Кухарук сегодня провел в Когалыме встречу с жителями, общественниками и трудовыми коллективами. На ней он поручил профильным ведомствам рассмотреть несколько вопросов. В частности, меры соцподдержки для родителей детей-инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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