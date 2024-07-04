Кухарук поможет школьникам ХМАО получить дополнительные баллы для поступления в вуз

Кухарук поручил ректорам вузов рассмотреть юнармейскую книжку как особую заслугу

04 июля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Книжка может помочь получить баллы для поступления, сказал Кухарук Фото: Денис Моргунов © URA.RU Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук дал указание рассмотреть юнармейскую книжку, как способ получить дополнительные баллы для поступления в высшее учебное заведение. Об этом сообщило правительство региона. «Руслан Кухарук дал поручение профильным ведомствам и ректорам региональных университетов рассмотреть юнармейскую книжку как особую заслугу. Такое решение позволит югорчанам получить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение», — написало правительство Югры в telegram-канале. Кухарук сегодня провел в Когалыме встречу с жителями, общественниками и трудовыми коллективами. На ней он поручил профильным ведомствам рассмотреть несколько вопросов. В частности, меры соцподдержки для родителей детей-инвалидов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук дал указание рассмотреть юнармейскую книжку, как способ получить дополнительные баллы для поступления в высшее учебное заведение. Об этом сообщило правительство региона. «Руслан Кухарук дал поручение профильным ведомствам и ректорам региональных университетов рассмотреть юнармейскую книжку как особую заслугу. Такое решение позволит югорчанам получить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение», — написало правительство Югры в telegram-канале. Кухарук сегодня провел в Когалыме встречу с жителями, общественниками и трудовыми коллективами. На ней он поручил профильным ведомствам рассмотреть несколько вопросов. В частности, меры соцподдержки для родителей детей-инвалидов.