04 июля 2024

В Тюмени мотоциклист без прав разбился насмерть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина погиб на месте ДТП
Мужчина погиб на месте ДТП Фото:

В Тюмени на улице Щербакова, 75 мотоциклист с поддельными правами врезался в металлическое ограждение и погиб. Об этом сообщил госавтоинспекция региона. 

«Мотоциклист погиб этим вечером в Тюмени. Трагедия случилась на улице Щербакова, 75. Мотоцикл Ducati въехал в металлическое ограждение», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уточняется, что 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте. 

По словам ведомства, на мужчине был защитный шлем. Было выявлено, что водительское удостоверение погибшего имело признаки подделки. Согласно базе данных госавтоинспекции у мужчины не было прав для управления мотоциклом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице Щербакова, 75 мотоциклист с поддельными правами врезался в металлическое ограждение и погиб. Об этом сообщил госавтоинспекция региона.  «Мотоциклист погиб этим вечером в Тюмени. Трагедия случилась на улице Щербакова, 75. Мотоцикл Ducati въехал в металлическое ограждение», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уточняется, что 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте.  По словам ведомства, на мужчине был защитный шлем. Было выявлено, что водительское удостоверение погибшего имело признаки подделки. Согласно базе данных госавтоинспекции у мужчины не было прав для управления мотоциклом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...