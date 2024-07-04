В Тюмени мотоциклист без прав разбился насмерть

В Тюмени на улице Щербакова, 75 мотоциклист с поддельными правами врезался в металлическое ограждение и погиб. Об этом сообщил госавтоинспекция региона.
«Мотоциклист погиб этим вечером в Тюмени. Трагедия случилась на улице Щербакова, 75. Мотоцикл Ducati въехал в металлическое ограждение», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уточняется, что 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте.
По словам ведомства, на мужчине был защитный шлем. Было выявлено, что водительское удостоверение погибшего имело признаки подделки. Согласно базе данных госавтоинспекции у мужчины не было прав для управления мотоциклом.
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