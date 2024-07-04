04 июля 2024

Эрдоган заявил Лукашенко об условии прекращения конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эрдоган считает, что конфликт можно остановить
Эрдоган считает, что конфликт можно остановить Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине, главным условием для этого должна стать «прочная мирная основа». Об этом он сообщил в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающийся конфликт между Украиной и Россией. И что он верит, что [его] можно остановить, если будет создана прочная мирная основа», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

В рамках встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, последствия украинского конфликта, а также широкий спектр региональных и международных тем. Эрдоган подчеркнул роль Турции в стремлении к мирному разрешению ситуации и подтвердил готовность продолжать активные переговоры с обеими сторонами конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине, главным условием для этого должна стать «прочная мирная основа». Об этом он сообщил в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Президент Эрдоган заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы остановить продолжающийся конфликт между Украиной и Россией. И что он верит, что [его] можно остановить, если будет создана прочная мирная основа», — сообщила канцелярия турецкого лидера. В рамках встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, последствия украинского конфликта, а также широкий спектр региональных и международных тем. Эрдоган подчеркнул роль Турции в стремлении к мирному разрешению ситуации и подтвердил готовность продолжать активные переговоры с обеими сторонами конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...