04 июля 2024

Партия премьера Риши Сунака проигрывает выборы в Британии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лейбористы одерживают победу над консерваторами Сунака
Лейбористы одерживают победу над консерваторами Сунака Фото:

Лейбористская партия побеждает на парламентских выборах в Великобритании, занимая 410 мест в Палате общин из 650 возможных. Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака уступает, получив лишь 131 мандат, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков.

Согласно опросу, проведённому Ipsos UK, либеральные демократы займут третье место с 61 мандатом. А партия Reform UK Найджела Фаража получит 13 мест.

Выборы, прошедшие в четверг, 4 июля, могут кардинально изменить политический ландшафт Великобритании. Лейбористская партия, которая была в оппозиции с 2010 года, по результатам опросов впервые за последние 14 лет может получить большинство в Палате общин, тогда как Консервативная партия, судя по текущим данным, отстает по числу голосов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лейбористская партия побеждает на парламентских выборах в Великобритании, занимая 410 мест в Палате общин из 650 возможных. Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака уступает, получив лишь 131 мандат, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков. Согласно опросу, проведённому Ipsos UK, либеральные демократы займут третье место с 61 мандатом. А партия Reform UK Найджела Фаража получит 13 мест. Выборы, прошедшие в четверг, 4 июля, могут кардинально изменить политический ландшафт Великобритании. Лейбористская партия, которая была в оппозиции с 2010 года, по результатам опросов впервые за последние 14 лет может получить большинство в Палате общин, тогда как Консервативная партия, судя по текущим данным, отстает по числу голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...