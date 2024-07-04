На Кубани обломки украинских БПЛА повредили гражданские объекты

В Приморско-Ахтарске на Кубани были сбиты несколько украинских беспилотников. В результате атаки повреждены гражданские объекты, однако жертв среди населения нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников», — говорится в сообщении Кондратьева в его telegram-канале.
По информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, при падении обломков беспилотников произошли повреждения гражданских объектов. Власти уточняют, что среди жителей города пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.