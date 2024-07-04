04 июля 2024

На Кубани обломки украинских БПЛА повредили гражданские объекты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в результате атаки БПЛА нет
Пострадавших в результате атаки БПЛА нет Фото:

В Приморско-Ахтарске на Кубани были сбиты несколько украинских беспилотников. В результате атаки повреждены гражданские объекты, однако жертв среди населения нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников», — говорится в сообщении Кондратьева в его telegram-канале.

По информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, при падении обломков беспилотников произошли повреждения гражданских объектов. Власти уточняют, что среди жителей города пострадавших нет.

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В Приморско-Ахтарске на Кубани были сбиты несколько украинских беспилотников. В результате атаки повреждены гражданские объекты, однако жертв среди населения нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. «Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников», — говорится в сообщении Кондратьева в его telegram-канале. По информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, при падении обломков беспилотников произошли повреждения гражданских объектов. Власти уточняют, что среди жителей города пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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