04 июля 2024

ЦБ проверит отказы водителям в краткосрочных ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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Компании неохотно оформляют краткосрочные полисы ОСАГО
Компании неохотно оформляют краткосрочные полисы ОСАГО Фото:

В Центральном банке (ЦБ) России заявили, что разберутся с нежеланием страховых компаний оформлять краткосрочные полисы ОСАГО. Это произошло после обращения депутата Госдумы к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. 

«Страховщики не вправе отказывать владельцам транспортных средств в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО при предоставлении необходимых документов. Если человек столкнулся с такой проблемой, то он может пожаловаться на неправомерные действия в Банк России», — заявили в пресс-службе банка «Известиям». 

С ситуацией решили разобраться из-за того, что водители стали сталкиваться с отказами страховых в оформлении краткосрочных ОСАГО. Компании неохотно оформляют такие полисы, а их стоимость за один день может превышать половину годовой цены.

В России с 1 марта стало возможно оформление краткосрочных полисов ОСАГО. Водители могут приобретать страховку на срок от одного дня до трех месяцев. Ранее полис можно было купить только на год. Сколько стоит такой полюс и чем отличается от годового — в материале URA.RU.

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В Центральном банке (ЦБ) России заявили, что разберутся с нежеланием страховых компаний оформлять краткосрочные полисы ОСАГО. Это произошло после обращения депутата Госдумы к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.  «Страховщики не вправе отказывать владельцам транспортных средств в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО при предоставлении необходимых документов. Если человек столкнулся с такой проблемой, то он может пожаловаться на неправомерные действия в Банк России», — заявили в пресс-службе банка «Известиям».  С ситуацией решили разобраться из-за того, что водители стали сталкиваться с отказами страховых в оформлении краткосрочных ОСАГО. Компании неохотно оформляют такие полисы, а их стоимость за один день может превышать половину годовой цены. В России с 1 марта стало возможно оформление краткосрочных полисов ОСАГО. Водители могут приобретать страховку на срок от одного дня до трех месяцев. Ранее полис можно было купить только на год. Сколько стоит такой полюс и чем отличается от годового — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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