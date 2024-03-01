Как изменилась жизнь водителей в России с 1 марта

С 1 марта в России станет возможно оформить краткосрочные полисы ОСАГО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, осаго, дтп, авария, страховой полис, бланк страхового полиса
Водители смогут приобрести ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев Фото:

В России станет возможным оформление краткосрочных полисов ОСАГО с 1 марта 2024 года. Водители смогут приобретать страховку на срок от одного дня до трех месяцев, в то время как ранее купить полис можно было только на год. URA.RU расскажет, как изменится жизнь водителей с началом весны.

«Работы по совершенствованию информационных систем для обеспечения продаж краткосрочных договоров ОСАГО продолжаются», — сообщается в материале на информационном портале Autonews.ru со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). В страховой компании ВСК также добавляют, что нововведение будет полезно для тех, кто редко использует автомобиль, планирует его продажу или использует для сезонных поездок.

Отличие краткосрочного ОСАГО от стандартного годового полиса

Краткосрочное ОСАГО будет иметь такое же покрытие, как и стандартный годовой полис, но его стоимость будет ниже за счет понижающего коэффициента, который каждый страховщик устанавливает самостоятельно. Такие полисы начнут действовать на третий день после покупки, чтобы предотвратить страховое мошенничество.

Сколько будет стоить

Стоимость краткосрочного ОСАГО варьируется в зависимости от стажа и возраста водителя. Также на стоимость будет влиять модель автомобиля владельца.

В контексте предыдущих изменений в сфере автострахования в марте 2023 года также обсуждались предложения по внесению изменений в транспортное законодательство. Ранее URA.RU сообщали о том, как будет рассчитываться стоимость краткосрочных полисов ОСАГО.

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В России станет возможным оформление краткосрочных полисов ОСАГО с 1 марта 2024 года. Водители смогут приобретать страховку на срок от одного дня до трех месяцев, в то время как ранее купить полис можно было только на год. URA.RU расскажет, как изменится жизнь водителей с началом весны. «Работы по совершенствованию информационных систем для обеспечения продаж краткосрочных договоров ОСАГО продолжаются», — сообщается в материале на информационном портале Autonews.ru со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). В страховой компании ВСК также добавляют, что нововведение будет полезно для тех, кто редко использует автомобиль, планирует его продажу или использует для сезонных поездок. Краткосрочное ОСАГО будет иметь такое же покрытие, как и стандартный годовой полис, но его стоимость будет ниже за счет понижающего коэффициента, который каждый страховщик устанавливает самостоятельно. Такие полисы начнут действовать на третий день после покупки, чтобы предотвратить страховое мошенничество. Стоимость краткосрочного ОСАГО варьируется в зависимости от стажа и возраста водителя. Также на стоимость будет влиять модель автомобиля владельца. В контексте предыдущих изменений в сфере автострахования в марте 2023 года также обсуждались предложения по внесению изменений в транспортное законодательство. Ранее URA.RU сообщали о том, как будет рассчитываться стоимость краткосрочных полисов ОСАГО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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