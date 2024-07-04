На выборы в гордуму идут представители разных профессий Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения партии «Новые люди»

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Кандидаты от партии «Новые люди» примут участие в выборах в гордуму Челябинска на всех 25-ти избирательных округах. Решение принято 4 июля на партийной конференции, передает корреспондент URA.RU. Партия принимает участие в выборах в гордуму впервые.

«Мы не закрываем округа ради того, чтобы закрыть. Наша задача состоит в том, чтобы люди реально поучаствовали в выборах, приложили усилия для решения тех или иных проблем челябинцев. Сейчас это гордума, на следующий год будет ЗСО, а потом Госдума», — заявил URA.RU экс-депутат Госдумы, секретарь реготделения Максим Гулин. Он также отметил, что кандидаты будут реализовывать программу «Новый Челябинск».

Список партии возглавил Максим Гулин, в тройку лидеров также вошли предприниматель Денис Лезин, и педагог Полина Крепак. По округу №2 выдвинется предприниматель Евгений Горшков, оказывающий помощь детдомам и детскому обществу слепых. По округу №9 на выборы пойдет основатель УК «Ермак» Всеволод Сухоставский, по округу №17 — руководитель «Агентства социальных проектов и молодежных инициатив» Дмитрий Бабушкин. В округе №7 в выборах примет участие основатель Фонда помощи особенным детям «Солнечные дети» Юлия Григорьева, в округе №20 — преподаватель Южно-Уральского госуниверситета Максим Двойненко.

На конференции отмечено, что на выборы идут представители разных профессий. Все кандидаты активно участвуют в проектах, которые направлены на развитие города и поддержку тех, кто нуждается в заботе.

«Я вступил в партию в 2021 году. Принимал активное участие в партийном проекте „Я в деле“. Работал со студентами по проектам молодых предпринимателей. Считаю, что 75% собираемых налогов должно оставаться в регионе. Это поможет сдержать отток населения из малых и моногородов», — заявил Денис Лезин.

В партии «Новые люди» также отметили, что не закрывают двери для тех, кто имеет политический опыт, но разочаровываются в возможностях других партий изменить качество жизни челябинцев к лучшему. Так, от «Новых людей» по округу №19 выдвинется депутат гордумы Оксана Боярская, а по округу №1 пойдет депутат Калининского райсовета Илья Пермяков. Оба ранее вышли из партии «Справедливая Россия».

Выборы в гордуму Челябинска состоятся 8 сентября. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов. Из них 12 по партийным спискам.

Кандидаты от партии «Новые люди» примут участие в выборах в гордуму Челябинска на всех 25-ти избирательных округах Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения партии «Новые люди»

Все кандидаты активно участвуют в проектах, которые направлены на развитие Челябинска Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения партии «Новые люди»

Список партии возглавил Максим Гулин Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения партии «Новые люди»

В тройку лидеров партийного списка вошел предприниматель Денис Лезин Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения партии «Новые люди»