В Одесской и Сумской областях произошли взрывы

Взрывы зафиксировали в двух областях Украины
Украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов, которые произошли в Одесской и Сумской областях Украины. Инциденты зарегистрированы в портовом городе Черноморске и в городе Конотопе на севере страны.
В официальных комментариях от местных властей пока не было уточнений относительно причин произошедшего и возможных последствий. Также нет информации о пострадавших или разрушениях.
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