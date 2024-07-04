04 июля 2024

В Одесской и Сумской областях произошли взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывы зафиксировали в двух областях Украины
Взрывы зафиксировали в двух областях Украины Фото:

Украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов, которые произошли в Одесской и Сумской областях Украины. Инциденты зарегистрированы в портовом городе Черноморске и в городе Конотопе на севере страны.

В официальных комментариях от местных властей пока не было уточнений относительно причин произошедшего и возможных последствий. Также нет информации о пострадавших или разрушениях.

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Украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов, которые произошли в Одесской и Сумской областях Украины. Инциденты зарегистрированы в портовом городе Черноморске и в городе Конотопе на севере страны. В официальных комментариях от местных властей пока не было уточнений относительно причин произошедшего и возможных последствий. Также нет информации о пострадавших или разрушениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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