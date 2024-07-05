Российские минометчики уничтожили еще одну Bradley в зоне СВО

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Артиллеристы поразили американскую боевую машину пехоты M2 Bradley
Артиллеристы поразили американскую боевую машину пехоты M2 Bradley Фото:

На авдеевском направлении расчет самоходного миномета «Нона-СВК» группировки войск «Центр» успешно поразил американскую боевую машину пехоты M2 Bradley. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«На авдеевском направлении военнослужащие расчета самоходного миномета 2С23 „Нона-СВК“ горного мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ уничтожили американскую боевую машину пехоты М2 Bradley», — говорится в сообщении.

Артиллеристы также поразили эвакуационную группу, прибывшую на помощь экипажу уничтоженной машины. Самоходный миномет "Нона-СВК" является колесной версией 120-мм артиллерийско-минометной установки на базе БТР-80 и предназначен для поражения различных целей противника, включая танки и живую силу.

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На авдеевском направлении расчет самоходного миномета «Нона-СВК» группировки войск «Центр» успешно поразил американскую боевую машину пехоты M2 Bradley. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. «На авдеевском направлении военнослужащие расчета самоходного миномета 2С23 „Нона-СВК“ горного мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ уничтожили американскую боевую машину пехоты М2 Bradley», — говорится в сообщении. Артиллеристы также поразили эвакуационную группу, прибывшую на помощь экипажу уничтоженной машины. Самоходный миномет "Нона-СВК" является колесной версией 120-мм артиллерийско-минометной установки на базе БТР-80 и предназначен для поражения различных целей противника, включая танки и живую силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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