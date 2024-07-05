Онколог рассказал, какие продукты нужно вычеркнуть из рациона, чтобы не спровоцировать рак кишечника

В толстой или прямой кишке может возникнуть колоректальный рак, который часто обнаруживают по таким симптомам, как изменения в привычках кишечника, кровь в стуле и дискомфорт в животе. В связи с этим рекомендуется избегать или ограничивать употребление фаст-фуда, сладостей и других продуктов, чтобы не увеличить риски развития рака. Об этом сообщил старший онколог из Дели Рахул Мадан, назвав восемь видов продуктов, которые могут спровоцировать рак кишечника.
Красное и переработанное мясо
Красное мясо, например, говядина, и переработанное мясо (бекон или колбаса) содержат соединения, которые могут способствовать развитию воспаления в кишечнике. Это потенциально увеличивает риск колоректального рака, заявил Мадан в материале Moneycontrol.
Жареные блюда и фаст-фуд
Стоит избегать продуктов с высоким содержанием жира, обжаренных в большом количестве масла, которые часто встречаются в ресторанах быстрого питания. Такие продукты могут привести к хроническому воспалению в пищеварительном тракте.
Рафинированное зерно
Белый хлеб и выпечка, приготовленные из рафинированного зерна, могут вызвать быстрые скачки уровня сахара в крови. Это способствует созданию среды, поддерживающей рост раковых клеток в кишечнике.
Сладости и сладкие напитки
Газированные напитки, подслащенные соки и любые напитки с высоким содержанием сахара, а также всеми любимые сладости следует убрать из рациона. Они способствуют как увеличению веса, так и воспалению.
Алкоголь
Алкоголь вреден для любых органов человека. Чрезмерное его употребление может нарушить баланс кишечных бактерий, привести к повреждению клеток и повышению вероятности развития рака кишечника.
Продукты с высокой степенью переработки
Подобные продукты содержат консерванты, искусственные ингредиенты и много соли. Они могут нарушить здоровье пищеварительной системы.
Продукты с высоким содержанием натрия
Не стоит регулярно употреблять консервированные супы, закуски с высоким содержанием соли и другие обработанные пищевые продукты. Они также увеличивают риск развития рака кишечника.
Жирные молочные продукты
Цельное молоко, сыр и любые молочные продукты с высоким содержанием насыщенных жиров повышают уровень холестерина. При употреблении этих продуктов в большом количестве увеличивается риск развития колоректального рака.
Ранее директор отделения гепатобилиарной панкреатической гастроинтестинальной онкологии в Институте онкологии имени Нанавати Макса Ганеш Нагараджан рассказал о шести симптомах, которые говорят о раке желудка. О развитии этого вида онкологии могут свидетельствовать потеря аппетита и веса, слабость и боль в желудке. Также стоит обратить внимание на чувство дискомфорта или боль в верхней части живота после еды и позывы к рвоте.
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