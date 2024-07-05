Онколог рассказал, какие продукты нужно вычеркнуть из рациона, чтобы не спровоцировать рак кишечника

Онколог Мадан: рак кишечника провоцируют фаст-фуд и красное мясо

Рекомендуется избегать или ограничивать употребление красного мяса, сладостей и некоторых других продуктов, чтобы не увеличить риски развития рака Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В толстой или прямой кишке может возникнуть колоректальный рак, который часто обнаруживают по таким симптомам, как изменения в привычках кишечника, кровь в стуле и дискомфорт в животе. В связи с этим рекомендуется избегать или ограничивать употребление фаст-фуда, сладостей и других продуктов, чтобы не увеличить риски развития рака. Об этом сообщил старший онколог из Дели Рахул Мадан, назвав восемь видов продуктов, которые могут спровоцировать рак кишечника.

Красное и переработанное мясо

Красное мясо, например, говядина, и переработанное мясо (бекон или колбаса) содержат соединения, которые могут способствовать развитию воспаления в кишечнике. Это потенциально увеличивает риск колоректального рака, заявил Мадан в материале Moneycontrol.

Жареные блюда и фаст-фуд

Стоит избегать продуктов с высоким содержанием жира, обжаренных в большом количестве масла, которые часто встречаются в ресторанах быстрого питания. Такие продукты могут привести к хроническому воспалению в пищеварительном тракте.

Рафинированное зерно

Белый хлеб и выпечка, приготовленные из рафинированного зерна, могут вызвать быстрые скачки уровня сахара в крови. Это способствует созданию среды, поддерживающей рост раковых клеток в кишечнике.

Сладости и сладкие напитки

Газированные напитки, подслащенные соки и любые напитки с высоким содержанием сахара, а также всеми любимые сладости следует убрать из рациона. Они способствуют как увеличению веса, так и воспалению.

Алкоголь

Алкоголь вреден для любых органов человека. Чрезмерное его употребление может нарушить баланс кишечных бактерий, привести к повреждению клеток и повышению вероятности развития рака кишечника.

Продукты с высокой степенью переработки

Подобные продукты содержат консерванты, искусственные ингредиенты и много соли. Они могут нарушить здоровье пищеварительной системы.

Продукты с высоким содержанием натрия

Не стоит регулярно употреблять консервированные супы, закуски с высоким содержанием соли и другие обработанные пищевые продукты. Они также увеличивают риск развития рака кишечника.

Жирные молочные продукты

Цельное молоко, сыр и любые молочные продукты с высоким содержанием насыщенных жиров повышают уровень холестерина. При употреблении этих продуктов в большом количестве увеличивается риск развития колоректального рака.

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