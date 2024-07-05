Сунак потерял пост премьер-министра Британии, но остался в парламенте

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак,  stock
Сунак заявил, что отдал всего себя посту премьер-министра Фото:
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Консерваторы потерпели поражение на парламентских выборах в Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил необходимое количество голосов, чтобы снова попасть в Палату общин парламента страны. Он избирался от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире. Таким образом, несмотря на поражение Консервативной партии (тори), Сунак останется в парламенте, но потеряет место премьер-министра.

Сунак уже признал поражение тори на выборах, передает Sky News. «Я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой», — сказал он. Сунак отметил, что «отдал всего себя посту премьер-министра».

На выборах в парламент Британии Лейбористская партия одерживает уверенную победу. Лейбористы уже получили в Палате общин 410 мест из 650. Рекордное число министров прежнего кабинета официально лишилось своих мест.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил необходимое количество голосов, чтобы снова попасть в Палату общин парламента страны. Он избирался от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире. Таким образом, несмотря на поражение Консервативной партии (тори), Сунак останется в парламенте, но потеряет место премьер-министра. Сунак уже признал поражение тори на выборах, передает Sky News. «Я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой», — сказал он. Сунак отметил, что «отдал всего себя посту премьер-министра». На выборах в парламент Британии Лейбористская партия одерживает уверенную победу. Лейбористы уже получили в Палате общин 410 мест из 650. Рекордное число министров прежнего кабинета официально лишилось своих мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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