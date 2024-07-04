Свердловский завод ищет коммерческого директора на зарплату 200 тысяч рублей

Новый коммерческий директор Свердловского завода должен управлять несколькими отделами сразу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ООО «Березовский ремонтно-механический завод» (город Березовский, Свердловская область) ищет директора по коммерции, предлагаемая зарплата кандидату составляет 200 тысяч рублей. Кроме того, предприятию требуется еще 19 новых сотрудников, согласно объявлениям, опубликованным на сайте HeadHunter.

От нового коммерческого директора ожидают умения увеличивать доходы компании, эффективного управления отделом продаж, отделом снабжения и логистики. Специалист должен будет общаться с ключевыми клиентами, управлять договорами. Также работодателю важно наличие высшего профессионального образования и опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Предлагаемая зарплата соискателям на других вакансиях варьируется от 28 тысяч до 150 тысяч рублей. Например, контроллеру КПП готовы платить до 33 тысяч рублей, в его обязанности входит обход территории и осуществление пропускного режима. Шлифовщикам по металлу предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Главные требования к кандидату: документ, подтверждающий обучение по профессии «шлифовщик» и опыт работы на предприятиях от года.

ООО «Березовский ремонтно-механический завод» предлагает сотрудникам официальное трудоустройство, охраняемую стоянку и питание в столовой. Предприятие является одним из ведущих производителей гидроцилиндров для бульдозеров, буровых установок, кранов-манипуляторов и других автомобилей.

Ранее URA.RU рассказывало, что «144 Бронетанковый ремонтный завод» в Екатеринбурге массово ищет сотрудников. Токарям там предлагают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц.