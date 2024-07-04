04 июля 2024

Вода в реках и озерах Челябинской области прогрелась до температуры Черного моря

В водоемах Челябинской области температура воды достигла 23 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воды стала комфортной для купания Фото:

В водоемах Челябинской области 5 июля вода прогрелась до 23 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра. Такая температура соответствует курортам Черного моря.

«Температура на водоемах. 5 июля на реках и озерах Челябинской области 21-23 градуса», — сообщили метеорологи. Это на один — два градуса больше предыдущих значений за 3 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что 3 июля температура воды достигла 21 градуса. Синоптики связывают это с жаркой погодой, которая установилась в регионе в конце минувшей недели. Температура воздуха за эти дни поднимается до 29-32 градусов.

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В водоемах Челябинской области 5 июля вода прогрелась до 23 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра. Такая температура соответствует курортам Черного моря. «Температура на водоемах. 5 июля на реках и озерах Челябинской области 21-23 градуса», — сообщили метеорологи. Это на один — два градуса больше предыдущих значений за 3 июля. Ранее URA.RU сообщало, что 3 июля температура воды достигла 21 градуса. Синоптики связывают это с жаркой погодой, которая установилась в регионе в конце минувшей недели. Температура воздуха за эти дни поднимается до 29-32 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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