Подполье: ВС РФ ударили по центру ВСУ, где сотрудники НАТО готовили диверсантов

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ВС РФ ударили по центру, где британские инструкторы готовили диверсантов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по портовому складу боеприпасов в Черноморске (Одесская область). Также поражен центр подготовки украинских военных, в котором работали британские инструкторы, готовя новых диверсантов. Об этом заявили координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области.

«Был прилет в направлении центра подготовки моряков „Авант“. Там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников. Есть пока не проверенные данные, что с той стороны запускаются безэкипажные катера», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он сообщил, что был поврежден портовый склад боеприпасов.

Также в Черноморске произошел мощный взрыв рядом с железнодорожной станцией. Около нее стояли грузовики, которые везли вооружение и снаряды на фронт.

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ВС РФ ударили по портовому складу боеприпасов в Черноморске (Одесская область). Также поражен центр подготовки украинских военных, в котором работали британские инструкторы, готовя новых диверсантов. Об этом заявили координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области. «Был прилет в направлении центра подготовки моряков „Авант“. Там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников. Есть пока не проверенные данные, что с той стороны запускаются безэкипажные катера», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он сообщил, что был поврежден портовый склад боеприпасов. Также в Черноморске произошел мощный взрыв рядом с железнодорожной станцией. Около нее стояли грузовики, которые везли вооружение и снаряды на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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