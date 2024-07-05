ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самарской области

ФСБ задержала жителя Самарской области на стадии подготовки к теракту
Предотвращен теракт на оборонно-промышленном комплексе в Самарской области. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
«Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что возбуждено уголовное дело.
В результате следственных мероприятий был задержан местный житель. Он в 2023 году вступил в контакт с членом проукраинской террористической организации, согласившись на совершение теракта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.