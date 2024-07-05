ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самарской области

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ задержала жителя Самарской области на стадии подготовки к теракту Фото:

Предотвращен теракт на оборонно-промышленном комплексе в Самарской области. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

«Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что возбуждено уголовное дело.

В результате следственных мероприятий был задержан местный житель. Он в 2023 году вступил в контакт с членом проукраинской террористической организации, согласившись на совершение теракта.

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Предотвращен теракт на оборонно-промышленном комплексе в Самарской области. Об этом сообщили в УФСБ по региону. «Предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что возбуждено уголовное дело. В результате следственных мероприятий был задержан местный житель. Он в 2023 году вступил в контакт с членом проукраинской террористической организации, согласившись на совершение теракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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