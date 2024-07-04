В центре Екатеринбурга прошел необычный парад, из-за которого даже не пришлось перекрывать улицы. По дорогам проехался кортеж из фудтраков — так организаторы «Жизнь на колесах» решили привлечь внимание горожан к открытию, передает корреспондент URA.RU.
Фудтраки простроили маршрут от площади Кирова по проспекту Ленина, через улицы Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина и 8 Марта. Финальной точкой маршрута стала площадь 1905 года, где в 18:00 откроется фестиваль, он продлится до 7 июля включительно.
«Сколько будет людей, неизвестно. Во-первых, жара. С одной стороны, это способствует тому, чтобы люди пришли, нет никакого дождя. С другой стороны, большая масса отправится на пляжи, дачи и так далее. Параллельно завтра у нас тут сап-фестиваль. Очень сложно предсказать, но мы очень надеемся, что все, кто в субботу и воскресенье будет в центре города, будут здесь у нас», — делится представитель «Жизни на колесах» Алексей Ванченко.
В программе фестиваля — презентации туристических маршрутов по Уралу, глэмпингов, баз отдыха и домов на колесах, встречи с тревел-блогерами и путешественниками. Также шеф-повара устроят мастер-классы, а гостям представят «мясное» колесо обозрения диаметром полтора метра, на нем будет жариться мясо, и автолавку из 50-х с надписью «Квас».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!