В Златоусте (Челябинская область) рухнула часть стены дома № 11 на улице Карла Маркса. Обрушение произошло во время проведения работ по капитальному ремонту фасада здания.
«Накануне, 4 июля, ближе к вечеру обрушилась стена дома. Мы стояли на перекрестке, услышали треск. Выбежал. Смотрю: кирпичи на проезжей части и тротуаре. Было остановлено движение. Когда мусор с дороги убрали — транспорт поехал снова», — рассказал URA.RU очевидец произошедшего.
На объекте уже не первый год ведутся ремонтные работы. Их по заданию регоператора выполняет лицензированный минкультом подрядчик.
«Большое количество конструкций дома признаны аварийными и подлежащими демонтажу с последующим восстановлением. Дом является объектом культурного наследия. На производство работ были получены соответствующие разрешения», — сообщили URA.RU специалисты.
В пресс-службе регоператора по проведению капремонтов в произошедшем в настоящий момент разбираются. В городской полиции URA.RU пояснили, что заявлений о случившемся не поступало: пострадавших нет. В пресс-службе мэрии Златоуста комментарий готовится.
Обновлено 5 июля в 14:15 по уральскому времени:
«Велись плановые работы по демонтажу колонны. Асфальтовое полотно не пострадало, коммуникации, ни городские, ни домовые, не повреждены. Транспортное движение приостановили на короткий промежуток времени, поэтому на комфорте пассажиров это не сказалось. Пострадавших среди жителей нет», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.
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