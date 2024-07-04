04 июля 2024

Избранный глава Сургута официально вступил в должность. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Слепов официально стал мэром Сургута
Максим Слепов официально стал мэром Сургута Фото:

Избранный глава Сургута Максим Слепов официально вступил в должность. Инаугурация проходит в городской филармонии, передает журналист URA.RU.

«Слепов официально вступил в должность главы города. Церемония инаугурации проходила в филармонии в присутствии местных и окружных политэлит», — сообщает корреспондент.

Во время торжественной церемонии Слепов принес присягу и пообещал отстаивать интересы города и жителей. Символический ключ от города ему вручил и.о. спикера думы Александр Олейников. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук не приехал на церемонию, поскольку проводит рабочие встречи в Покачах.

Ранее URA.RU сообщало, что Слепов сложил с себя полномочия спикера думы и покинул пост главврача Сургутской городской поликлиники. За его отставку проголосовало 15 депутатов.

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Избранный глава Сургута Максим Слепов официально вступил в должность. Инаугурация проходит в городской филармонии, передает журналист URA.RU. «Слепов официально вступил в должность главы города. Церемония инаугурации проходила в филармонии в присутствии местных и окружных политэлит», — сообщает корреспондент. Во время торжественной церемонии Слепов принес присягу и пообещал отстаивать интересы города и жителей. Символический ключ от города ему вручил и.о. спикера думы Александр Олейников. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук не приехал на церемонию, поскольку проводит рабочие встречи в Покачах. Ранее URA.RU сообщало, что Слепов сложил с себя полномочия спикера думы и покинул пост главврача Сургутской городской поликлиники. За его отставку проголосовало 15 депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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