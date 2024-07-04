Избранный глава Сургута Максим Слепов официально вступил в должность. Инаугурация проходит в городской филармонии, передает журналист URA.RU.
«Слепов официально вступил в должность главы города. Церемония инаугурации проходила в филармонии в присутствии местных и окружных политэлит», — сообщает корреспондент.
Во время торжественной церемонии Слепов принес присягу и пообещал отстаивать интересы города и жителей. Символический ключ от города ему вручил и.о. спикера думы Александр Олейников. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук не приехал на церемонию, поскольку проводит рабочие встречи в Покачах.
Ранее URA.RU сообщало, что Слепов сложил с себя полномочия спикера думы и покинул пост главврача Сургутской городской поликлиники. За его отставку проголосовало 15 депутатов.
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