04 июля 2024

Дума Сургута приняла отставку спикера, выбранного мэром. Видео

Мэр Сургута Слепов сложил полномочия спикера городской думы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост председателя думы Сургута покинул избранный мэром Максим Слепов
Пост председателя думы Сургута покинул избранный мэром Максим Слепов Фото:
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Выборы мэра Сургута

Депутаты Сургута приняли отставку спикера думы Максима Слепова, который выбран главой города 3 июля. передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Отставку Слепова депутаты приняли единогласно. В заседании участвовало 15 народных избранников», — сообщает журналист.

Инаугурация нового главы города пройдет в Сургутской филармонии 5 июля. Она начнется в 14.00. Слепов поблагодарил коллег за совместную работу. Они проводили его аплодисментами.

Ранее URA.RU сообщало, что 3 июля в Сургуте депутаты выбрали нового мэра. Им стал спикер городской думы Максим Слепов.

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Депутаты Сургута приняли отставку спикера думы Максима Слепова, который выбран главой города 3 июля. передает с места событий корреспондент URA.RU. «Отставку Слепова депутаты приняли единогласно. В заседании участвовало 15 народных избранников», — сообщает журналист. Инаугурация нового главы города пройдет в Сургутской филармонии 5 июля. Она начнется в 14.00. Слепов поблагодарил коллег за совместную работу. Они проводили его аплодисментами. Ранее URA.RU сообщало, что 3 июля в Сургуте депутаты выбрали нового мэра. Им стал спикер городской думы Максим Слепов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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