Пост председателя думы Сургута покинул избранный мэром Максим Слепов
новость из сюжетаВыборы мэра Сургута
Депутаты Сургута приняли отставку спикера думы Максима Слепова, который выбран главой города 3 июля. передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Отставку Слепова депутаты приняли единогласно. В заседании участвовало 15 народных избранников», — сообщает журналист.
Инаугурация нового главы города пройдет в Сургутской филармонии 5 июля. Она начнется в 14.00. Слепов поблагодарил коллег за совместную работу. Они проводили его аплодисментами.
Ранее URA.RU сообщало, что 3 июля в Сургуте депутаты выбрали нового мэра. Им стал спикер городской думы Максим Слепов.
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