Экс-глава дагестанского района Омаров вышел на свободу

Магомед Омаров был арестован на 10 суток за хулиганство
новость из сюжетаВ Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие
Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу. Он находился под арестом за хулиганство, пишут СМИ.
«Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство», — заявили в Общественно наблюдательной комиссии региона. Информацию передает РИА Новости.
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