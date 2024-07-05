Экс-глава дагестанского района Омаров вышел на свободу

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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Магомед Омаров был арестован на 10 суток за хулиганство Фото:
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Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу. Он находился под арестом за хулиганство, пишут СМИ.

«Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство», — заявили в Общественно наблюдательной комиссии региона. Информацию передает РИА Новости.

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Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу. Он находился под арестом за хулиганство, пишут СМИ. «Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство», — заявили в Общественно наблюдательной комиссии региона. Информацию передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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