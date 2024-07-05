Орбан прибыл в Москву после разговора с Зеленским

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился во Внуково Фото:

Самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился во Внуково. Визит политика в Москву подтвердил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, сообщает «Коммерсант».

«Виктор Орбан прибыл в Москву. Он встретится с президентом Владимиром Путиным», — сообщил Берталан Хаваши.

Накануне Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Орбан готовится к поездке в Кремль на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Сам Орбан сегодня, 5 июля, эту информацию опроверг. Однако некоторое время назад стало известно о посадке во Внуково правительственного борта Венгрии.

Ранее Орбан в соцсети X пообещал бороться за мир. «Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы послужим важным инструментом при совершении первых шагов к #peace (миру). В этом и заключается наша миротворческая миссия», — обозначил свою позицию Орбан.

Сейчас Венгрия председательствует в Совете Европы. 2 июля Орбан нанес визит в Киев, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы приблизиться к мирным переговорам. Зеленский это предложение отверг.

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Самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился во Внуково. Визит политика в Москву подтвердил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, сообщает «Коммерсант». «Виктор Орбан прибыл в Москву. Он встретится с президентом Владимиром Путиным», — сообщил Берталан Хаваши. Накануне Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Орбан готовится к поездке в Кремль на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Сам Орбан сегодня, 5 июля, эту информацию опроверг. Однако некоторое время назад стало известно о посадке во Внуково правительственного борта Венгрии. Ранее Орбан в соцсети X пообещал бороться за мир. «Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы послужим важным инструментом при совершении первых шагов к #peace (миру). В этом и заключается наша миротворческая миссия», — обозначил свою позицию Орбан. Сейчас Венгрия председательствует в Совете Европы. 2 июля Орбан нанес визит в Киев, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы приблизиться к мирным переговорам. Зеленский это предложение отверг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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