Орбан прибыл в Москву после разговора с Зеленским

05 июля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился во Внуково Фото: пресс-служба премьер-министра Венгрии/Золтан Фишер Самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился во Внуково. Визит политика в Москву подтвердил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, сообщает «Коммерсант». «Виктор Орбан прибыл в Москву. Он встретится с президентом Владимиром Путиным», — сообщил Берталан Хаваши. Накануне Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Орбан готовится к поездке в Кремль на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Сам Орбан сегодня, 5 июля, эту информацию опроверг. Однако некоторое время назад стало известно о посадке во Внуково правительственного борта Венгрии. Ранее Орбан в соцсети X пообещал бороться за мир. «Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы послужим важным инструментом при совершении первых шагов к #peace (миру). В этом и заключается наша миротворческая миссия», — обозначил свою позицию Орбан. Сейчас Венгрия председательствует в Совете Европы. 2 июля Орбан нанес визит в Киев, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы приблизиться к мирным переговорам. Зеленский это предложение отверг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился во Внуково. Визит политика в Москву подтвердил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, сообщает «Коммерсант». «Виктор Орбан прибыл в Москву. Он встретится с президентом Владимиром Путиным», — сообщил Берталан Хаваши. Накануне Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Орбан готовится к поездке в Кремль на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Сам Орбан сегодня, 5 июля, эту информацию опроверг. Однако некоторое время назад стало известно о посадке во Внуково правительственного борта Венгрии. Ранее Орбан в соцсети X пообещал бороться за мир. «Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы послужим важным инструментом при совершении первых шагов к #peace (миру). В этом и заключается наша миротворческая миссия», — обозначил свою позицию Орбан. Сейчас Венгрия председательствует в Совете Европы. 2 июля Орбан нанес визит в Киев, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы приблизиться к мирным переговорам. Зеленский это предложение отверг.