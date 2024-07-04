04 июля 2024

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по избиению сироты в Нижнем Тагиле

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин изучил доклад о результатах расследования уголовного дела в Нижнем Тагиле Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал вновь возбудить уголовное дело в отношении братьев Рашада и Камала, избивших в конце 2023 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) одноклассницу-сироту. Об этом сообщили в следственном комитете РФ. В марте дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

«Александр Бастрыкин поручил и.о руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко повторно по прежней квалификации возбудить уголовное дело. Также представить заключение судебно-медицинской экспертизы и доложить о принятых мерах воспитательного воздействия на подростков, напавших на девочку», — отмечается в официальном telegram-канале СК РФ «Следком».

Пятиклассники, уроженцы Азербайджана, избили свою сверстницу около школы №56 в Нижнем Тагиле 29 декабря 2023 года. В больницу 11-летняя девочка попала с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. В январе 2024 года Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. В июле 2024 года Бастрыкин, после его закрытия, запросил доклад о результатах расследования.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал вновь возбудить уголовное дело в отношении братьев Рашада и Камала, избивших в конце 2023 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) одноклассницу-сироту. Об этом сообщили в следственном комитете РФ. В марте дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. «Александр Бастрыкин поручил и.о руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко повторно по прежней квалификации возбудить уголовное дело. Также представить заключение судебно-медицинской экспертизы и доложить о принятых мерах воспитательного воздействия на подростков, напавших на девочку», — отмечается в официальном telegram-канале СК РФ «Следком». Пятиклассники, уроженцы Азербайджана, избили свою сверстницу около школы №56 в Нижнем Тагиле 29 декабря 2023 года. В больницу 11-летняя девочка попала с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. В январе 2024 года Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. В июле 2024 года Бастрыкин, после его закрытия, запросил доклад о результатах расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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