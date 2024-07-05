Где и за сколько свердловчане могут отдохнуть под стеклянным куполом с видом на горы. Фото

Список глэмпингов Свердловской области: домики на обрыве, шатры и бани

05 июля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Стоимость отдыха в глэмпингах варьируется от 4,5 до 20 тысяч рублей в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сезон летних отпусков в самом разгаре, однако не у всех свердловчан есть возможность отправиться в заграничное путешествие. Куда поехать внутри Свердловской области, чтобы побыть в тишине, читайте в подборке URA.RU. Корреспондент составил список загородных глэмпингов, где нет шумных вечеринок, а вокруг только лес, горы и реки. В 35 километрах от Екатеринбурга, в поселке Пильный находится глэмпинг и парк отдыха «Сила Леса». На территории комплекса установлены шесть домиков и десять шатров-палаток. Аренда домиков стоит от 8 до 20 тысяч рублей, шатров — от 4,5 до 9,5 тысяч рублей в сутки. В домиках на берегу реки Ельничная — теплые полы, беспроводной интернет. В шатрах — кровати с подогревом и мангал на террасах. Посетители могут арендовать баню с чаном, проигрыватель и настольные игры, проектор или фотоаппарат моментальной печати. В селе Колюткино Белоярского района располагается глэмпинг «СУЕТЫ.НЕТ». Главное отличие базы отдыха от других в том, что домики возведены на сваях прямо на краю обрыва. Аренда стоит от 4,7 до 6 тысяч рублей в сутки. Гостям разрешают заселяться с собаками. В глэмпинге запрещены музыка и громкое общение. Жарить мясо можно только на электрогрилях. Под Нижним Тагилом (Свердловская область) в поселке «Уралец» находится купольный глэмпинг «ЛАДАГЛЭМП». Четыре шатра с крышей в форме прозрачного купола стоят от 5,2 до 8,5 тысяч рублей в сутки. Каждый установлен на деревянный помост. Также арендовать можно бунгало с видом на горы и лес, стоимость варьируется от 5,7 до 9 тысяч рублей в сутки. Вечером гостям предлагают попариться в бане с панорамным видом на Уральские горы. Недалеко от реки Реж, в 80 километрах от Екатеринбурга, среди густого леса, в глэмпинге «Лесотерапия» построено шесть домиков с панорамными видами на вековые деревья. Аренда стоит в пределах 3,3-7,9 тысяч рублей в сутки. В домиках большие двуспальные кровати, теплые полы и минимальный набор необходимой техники для комфортного проживания. Официальное сообщество «Сила леса» Официальное сообщество «СУЕТЫ.НЕТ» Официальное сообщество «ЛАДАГЛЭМП» Официальное сообщество «Лесотерапия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сезон летних отпусков в самом разгаре, однако не у всех свердловчан есть возможность отправиться в заграничное путешествие. Куда поехать внутри Свердловской области, чтобы побыть в тишине, читайте в подборке URA.RU. Корреспондент составил список загородных глэмпингов, где нет шумных вечеринок, а вокруг только лес, горы и реки. В 35 километрах от Екатеринбурга, в поселке Пильный находится глэмпинг и парк отдыха «Сила Леса». На территории комплекса установлены шесть домиков и десять шатров-палаток. Аренда домиков стоит от 8 до 20 тысяч рублей, шатров — от 4,5 до 9,5 тысяч рублей в сутки. В домиках на берегу реки Ельничная — теплые полы, беспроводной интернет. В шатрах — кровати с подогревом и мангал на террасах. Посетители могут арендовать баню с чаном, проигрыватель и настольные игры, проектор или фотоаппарат моментальной печати. В селе Колюткино Белоярского района располагается глэмпинг «СУЕТЫ.НЕТ». Главное отличие базы отдыха от других в том, что домики возведены на сваях прямо на краю обрыва. Аренда стоит от 4,7 до 6 тысяч рублей в сутки. Гостям разрешают заселяться с собаками. В глэмпинге запрещены музыка и громкое общение. Жарить мясо можно только на электрогрилях. Под Нижним Тагилом (Свердловская область) в поселке «Уралец» находится купольный глэмпинг «ЛАДАГЛЭМП». Четыре шатра с крышей в форме прозрачного купола стоят от 5,2 до 8,5 тысяч рублей в сутки. Каждый установлен на деревянный помост. Также арендовать можно бунгало с видом на горы и лес, стоимость варьируется от 5,7 до 9 тысяч рублей в сутки. Вечером гостям предлагают попариться в бане с панорамным видом на Уральские горы. Недалеко от реки Реж, в 80 километрах от Екатеринбурга, среди густого леса, в глэмпинге «Лесотерапия» построено шесть домиков с панорамными видами на вековые деревья. Аренда стоит в пределах 3,3-7,9 тысяч рублей в сутки. В домиках большие двуспальные кровати, теплые полы и минимальный набор необходимой техники для комфортного проживания.