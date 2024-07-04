Власти Нижневартовска нашли замену скандальному вице-мэру

Временно исполняющим обязанности заместителя главы Нижневартовска (ХМАО) и директора департамента строительства назначен Станислав Чеботарев. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.
«Временно исполнять обязанности по направлениям деятельности [заместителя главы Нижневартовска и директора департамента строительства] будет заместитель директора департамента строительства, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Чеботарев Станислав Васильевич», — пояснили в публикации. С 2016 года эту должность занимал Виктор Ситников, который с сегодняшнего дня официально покинул свое кресло в связи с выходом на пенсию.
Ранее URA.RU писало о том, что заместитель главы Нижневартовска Виктор Ситников, увольнения которого требовала прокуратура, подтвердил слухи о своей отставке. Журналистам экс-политик заявил, что намерен пока отдохнуть и не планирует в ближайшее время нового трудоустройства.
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