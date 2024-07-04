04 июля 2024

Власти Нижневартовска нашли замену скандальному вице-мэру

Станислав Чеботарев назначен врио вице-мэра Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Ситников покинул кресло директора департамента строительства Нижневартовска
Виктор Ситников покинул кресло директора департамента строительства Нижневартовска Фото:

Временно исполняющим обязанности заместителя главы Нижневартовска (ХМАО) и директора департамента строительства назначен Станислав Чеботарев. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.

«Временно исполнять обязанности по направлениям деятельности [заместителя главы Нижневартовска и директора департамента строительства] будет заместитель директора департамента строительства, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Чеботарев Станислав Васильевич», — пояснили в публикации. С 2016 года эту должность занимал Виктор Ситников, который с сегодняшнего дня официально покинул свое кресло в связи с выходом на пенсию.

Ранее URA.RU писало о том, что заместитель главы Нижневартовска Виктор Ситников, увольнения которого требовала прокуратура, подтвердил слухи о своей отставке. Журналистам экс-политик заявил, что намерен пока отдохнуть и не планирует в ближайшее время нового трудоустройства.

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Временно исполняющим обязанности заместителя главы Нижневартовска (ХМАО) и директора департамента строительства назначен Станислав Чеботарев. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города. «Временно исполнять обязанности по направлениям деятельности [заместителя главы Нижневартовска и директора департамента строительства] будет заместитель директора департамента строительства, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Чеботарев Станислав Васильевич», — пояснили в публикации. С 2016 года эту должность занимал Виктор Ситников, который с сегодняшнего дня официально покинул свое кресло в связи с выходом на пенсию. Ранее URA.RU писало о том, что заместитель главы Нижневартовска Виктор Ситников, увольнения которого требовала прокуратура, подтвердил слухи о своей отставке. Журналистам экс-политик заявил, что намерен пока отдохнуть и не планирует в ближайшее время нового трудоустройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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