02 июля 2024

Скандальный вице-мэр из ХМАО подтвердил URA.RU свою отставку

Вице-мэр Нижневартовска Ситников подтвердил слухи о своем уходе с поста
© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы Нижневартовска Виктор Ситников покинет пост 5 июля
Замглавы Нижневартовска Виктор Ситников покинет пост 5 июля Фото:

Заместитель главы Нижневартовска Виктор Ситников, увольнения которого требовала прокуратура, подтвердил слухи о своей отставке. Он сообщил URA.RU, что намерен пока отдохнуть и не планирует в ближайшее время новое трудоустройство.

«Да, я написал заявление об уходе по собственному желанию. Планирую отдохнуть, пока не думаю о новом трудоустройстве», — рассказал чиновник.

Последним рабочим днем Ситникова на посту вице-мэра станет пятница, 5 июля. Однако источники в политическом истеблишменте отмечают, что прокуратура может вмешаться, поскольку ранее требовала уволить Ситникова по утрате доверия. «Нижневартовский прокурор Александр Еременко с высокой долей вероятности будет требовать изменения формулировки в трудовой книжке Ситникова с „отставки по собственному желанию“ на „увольнение по утрате доверия“. Проверка уже выявила нарушения, поэтому попытки местных властей сохранить лицо вряд ли что-то изменят», — отмечает инсайдер.

Ситников работал в администрации города с 2016 года. Чиновника, работавшего в проектном институте «НижневартовскНИПИнефть», принял в свою команду экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов, сменив на посту Аллу Бадину. После ухода Тихонова в 2021 году новый мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко сохранил пост куратора соцблока за Ситниковым. По данным источников агентства в мэрии, глава города считал его одним из самых доверенных своих замов.

Ранее URA.RU писало, что Ситников написал заявление об уходе. Инсайд агентства подтвердился.

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Заместитель главы Нижневартовска Виктор Ситников, увольнения которого требовала прокуратура, подтвердил слухи о своей отставке. Он сообщил URA.RU, что намерен пока отдохнуть и не планирует в ближайшее время новое трудоустройство. «Да, я написал заявление об уходе по собственному желанию. Планирую отдохнуть, пока не думаю о новом трудоустройстве», — рассказал чиновник. Последним рабочим днем Ситникова на посту вице-мэра станет пятница, 5 июля. Однако источники в политическом истеблишменте отмечают, что прокуратура может вмешаться, поскольку ранее требовала уволить Ситникова по утрате доверия. «Нижневартовский прокурор Александр Еременко с высокой долей вероятности будет требовать изменения формулировки в трудовой книжке Ситникова с „отставки по собственному желанию“ на „увольнение по утрате доверия“. Проверка уже выявила нарушения, поэтому попытки местных властей сохранить лицо вряд ли что-то изменят», — отмечает инсайдер. Ситников работал в администрации города с 2016 года. Чиновника, работавшего в проектном институте «НижневартовскНИПИнефть», принял в свою команду экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов, сменив на посту Аллу Бадину. После ухода Тихонова в 2021 году новый мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко сохранил пост куратора соцблока за Ситниковым. По данным источников агентства в мэрии, глава города считал его одним из самых доверенных своих замов. Ранее URA.RU писало, что Ситников написал заявление об уходе. Инсайд агентства подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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