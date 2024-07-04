04 июля 2024

В ХМАО устроят массовое гендер-пати в День семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовое гендер-пати пойдет в Ханты-Мансийске в чесь Дня семьи
Массовое гендер-пати пойдет в Ханты-Мансийске в чесь Дня семьи Фото:

Родители, которые ждут ребенка, смогут узнать пол младенца на массовом гендер-пати в Ханты-Мансийске. Вечеринка приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности.

«Мальчик или девочка? Этот вопрос задают себе все пары, находящиеся в ожидании нового члена своей семьи! Приглашаем присоединиться к самой сентиментальной вечеринке года — массовому шоу для будущих родителей „Узнай пол малыша“», — рассказали организаторы в соцсети «ВКонтакте». Гендер-пати устроят на уличной площадке городской арт-резиденции «На берегу».

Кроме того, в честь Дня семьи, в Ханты-Мансийске организуют свадебное шествие и церемонию бракосочетания. Программа завершится выступлением местного оркестра.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО смогут заключить браки в символичную дату 8 июля, в День семьи, любви и верности, несмотря на то, что праздник выпадает на нерабочий для органов ЗАГС день. 8 июля выпадает на понедельник, выходной день для органов ЗАГС. Но торжественную церемонию для югорчан все-таки организуют.

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Родители, которые ждут ребенка, смогут узнать пол младенца на массовом гендер-пати в Ханты-Мансийске. Вечеринка приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности. «Мальчик или девочка? Этот вопрос задают себе все пары, находящиеся в ожидании нового члена своей семьи! Приглашаем присоединиться к самой сентиментальной вечеринке года — массовому шоу для будущих родителей „Узнай пол малыша“», — рассказали организаторы в соцсети «ВКонтакте». Гендер-пати устроят на уличной площадке городской арт-резиденции «На берегу». Кроме того, в честь Дня семьи, в Ханты-Мансийске организуют свадебное шествие и церемонию бракосочетания. Программа завершится выступлением местного оркестра. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО смогут заключить браки в символичную дату 8 июля, в День семьи, любви и верности, несмотря на то, что праздник выпадает на нерабочий для органов ЗАГС день. 8 июля выпадает на понедельник, выходной день для органов ЗАГС. Но торжественную церемонию для югорчан все-таки организуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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