В ХМАО устроят массовое гендер-пати в День семьи

Родители, которые ждут ребенка, смогут узнать пол младенца на массовом гендер-пати в Ханты-Мансийске. Вечеринка приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности.
«Мальчик или девочка? Этот вопрос задают себе все пары, находящиеся в ожидании нового члена своей семьи! Приглашаем присоединиться к самой сентиментальной вечеринке года — массовому шоу для будущих родителей „Узнай пол малыша“», — рассказали организаторы в соцсети «ВКонтакте». Гендер-пати устроят на уличной площадке городской арт-резиденции «На берегу».
Кроме того, в честь Дня семьи, в Ханты-Мансийске организуют свадебное шествие и церемонию бракосочетания. Программа завершится выступлением местного оркестра.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО смогут заключить браки в символичную дату 8 июля, в День семьи, любви и верности, несмотря на то, что праздник выпадает на нерабочий для органов ЗАГС день. 8 июля выпадает на понедельник, выходной день для органов ЗАГС. Но торжественную церемонию для югорчан все-таки организуют.
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