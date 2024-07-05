Десятки пойманных нелегалов в Екатеринбурге выдворят из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2021. Работа участковых избирательных комиссий на выборах 2021. Пермь, мвд, шеврон, полиция, полицейский
В рейде участвовали полицейские, сотрудники ФСБ и СОБР Фото:

Порядка 53 нелегалов, пойманных в Академическом районе Екатеринбурга, будут выдворены из РФ. Полицейские составили протоколы, в ближайшее время материалы уйдут в суды, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«О возможных нарушениях миграционного законодательства нашей страны сотрудникам правоохранительных органов сообщили горожане. К сожалению, их информация подтвердилась. Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики доставили в ОВД 53 человека, в ближайшее время на основании протоколов и по решению судов они будут выдворены за пределы РФ», — отметил офицер.

Рейд прошел утром 5 июля. В нем участвовали сотрудники ФСБ, СОБР и полицейские. Подобные мероприятия будут продолжены в других муниципалитетах области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Порядка 53 нелегалов, пойманных в Академическом районе Екатеринбурга, будут выдворены из РФ. Полицейские составили протоколы, в ближайшее время материалы уйдут в суды, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «О возможных нарушениях миграционного законодательства нашей страны сотрудникам правоохранительных органов сообщили горожане. К сожалению, их информация подтвердилась. Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики доставили в ОВД 53 человека, в ближайшее время на основании протоколов и по решению судов они будут выдворены за пределы РФ», — отметил офицер. Рейд прошел утром 5 июля. В нем участвовали сотрудники ФСБ, СОБР и полицейские. Подобные мероприятия будут продолжены в других муниципалитетах области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...