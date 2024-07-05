Десятки пойманных нелегалов в Екатеринбурге выдворят из России

Порядка 53 нелегалов, пойманных в Академическом районе Екатеринбурга, будут выдворены из РФ. Полицейские составили протоколы, в ближайшее время материалы уйдут в суды, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«О возможных нарушениях миграционного законодательства нашей страны сотрудникам правоохранительных органов сообщили горожане. К сожалению, их информация подтвердилась. Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики доставили в ОВД 53 человека, в ближайшее время на основании протоколов и по решению судов они будут выдворены за пределы РФ», — отметил офицер.
Рейд прошел утром 5 июля. В нем участвовали сотрудники ФСБ, СОБР и полицейские. Подобные мероприятия будут продолжены в других муниципалитетах области.
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