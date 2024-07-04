04 июля 2024

Роспотребнадзор ХМАО назвал продукты, которые опасно есть в жару

Роспотребнадзор ХМАО: блюда корейской кухни, салаты и булочки опасно есть в жару
© Служба новостей «URA.RU»
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Десерты со взбитыми сливками в жаркую погоду представляют опасность
Десерты со взбитыми сливками в жаркую погоду представляют опасность Фото:

Эксперты Роспотребнадзора ХМАО составили список продуктов, которые особенно подвержены порче в летний период. Перечень опубликован в telegram-канале надзорного ведомства.

«Среди опасных продуктов летом кулинарные изделия японской и корейской кухни, кремовые кондитерские изделия и блюда с взбитыми сливками, фарши охлажденные, особенно не упакованные вакуумом и готовые блюда из рубленого мяса», — сообщили в материале Роспотребнадзора Югры. А также в данный список входят салаты с майонезом и сметаной, вареные колбасные изделия, молочные продукты непромышленного производства и хлебобулочные изделия с начинками.

Санврачи призывают югорчан обязательно мыть руки и использовать дезинфицирующее средство, особенно перед приготовлением и употреблением пищи. Кроме того, важно упаковывать продукты правильно: хранить скоропортящиеся продукты в холодильниках или изолированных контейнерах с холодом, ради сохранения безопасной температуры.

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Эксперты Роспотребнадзора ХМАО составили список продуктов, которые особенно подвержены порче в летний период. Перечень опубликован в telegram-канале надзорного ведомства. «Среди опасных продуктов летом кулинарные изделия японской и корейской кухни, кремовые кондитерские изделия и блюда с взбитыми сливками, фарши охлажденные, особенно не упакованные вакуумом и готовые блюда из рубленого мяса», — сообщили в материале Роспотребнадзора Югры. А также в данный список входят салаты с майонезом и сметаной, вареные колбасные изделия, молочные продукты непромышленного производства и хлебобулочные изделия с начинками. Санврачи призывают югорчан обязательно мыть руки и использовать дезинфицирующее средство, особенно перед приготовлением и употреблением пищи. Кроме того, важно упаковывать продукты правильно: хранить скоропортящиеся продукты в холодильниках или изолированных контейнерах с холодом, ради сохранения безопасной температуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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