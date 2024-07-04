Роспотребнадзор ХМАО назвал продукты, которые опасно есть в жару

Эксперты Роспотребнадзора ХМАО составили список продуктов, которые особенно подвержены порче в летний период. Перечень опубликован в telegram-канале надзорного ведомства.
«Среди опасных продуктов летом кулинарные изделия японской и корейской кухни, кремовые кондитерские изделия и блюда с взбитыми сливками, фарши охлажденные, особенно не упакованные вакуумом и готовые блюда из рубленого мяса», — сообщили в материале Роспотребнадзора Югры. А также в данный список входят салаты с майонезом и сметаной, вареные колбасные изделия, молочные продукты непромышленного производства и хлебобулочные изделия с начинками.
Санврачи призывают югорчан обязательно мыть руки и использовать дезинфицирующее средство, особенно перед приготовлением и употреблением пищи. Кроме того, важно упаковывать продукты правильно: хранить скоропортящиеся продукты в холодильниках или изолированных контейнерах с холодом, ради сохранения безопасной температуры.
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