05 июля 2024

«Наш дом забрали»: мать бойца СВО в Кургане осталась без квартиры, которую занял застройщик

В Кургане медика и бойца СВО оставили без квартиры после пожара восемь лет назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Кургана оставили без квартиры медика и бойца СВО
Власти Кургана оставили без квартиры медика и бойца СВО Фото:

Медсестра из Кургана Елена Соловьева с сыном, участником СВО, остались на улице из-за того, что их дом занял застройщик. Восемь лет назад им пришлось выселиться из квартиры дома по улице Куйбышева, 20, после разрушительного пожара. Ремонт проводить было нельзя — дом признан памятником архитектуры регионального значения. Сейчас семье Соловьевых так и не дали новое жилье, а помещение, где она с сыном прописана, опечатано. URA.RU разбиралось в жилищном конфликте. 

Роковой пожар

Расстроенная Елена встретила журналистов URA.RU возле дома, в котором росла с трех лет. Эмоции, воспоминания и ностальгия, все разом отразилось на лице женщины. 

«Восемь лет назад наша квартира сгорела. Нам предоставили муниципальное жилье, но за все эти восемь лет мы так и не получили никакой другой квартиры. Вынуждены сейчас скитаться по съемным квартирам и друзьям. Я не знаю, почему мой дом забрали. Меня просто не пускают на территорию своего дома», — рассказывала Елена с волнением и печалью.

Дом был построен в XIX веке и в наши дни носит звание «Объект культурного наследия регионального значения „Дом, входящий в ансамбль улицы“»*. Женщина прописана в квартире и является ее собственником. Но все поменялось после пожара в 2017 году. Тогда у дома загорелась крыша и пришлось покинуть квартиру. После этого, всю территорию, как рассказывает Елена, занял предприниматель Евгений Сергеев, который владеет строительной компанией. Сейчас, несмотря на прописку в доме, в него она попасть не может, все закрыто на замки.

Неудачные переговоры

Соловьева пыталась поговорить с бизнесменом и объяснить свою ситуацию, но после второй попытки, отмечает женщина, он отказывался с ней разговаривать вовсе. Предприниматель отправлял Елену разбираться в администрацию города.

«Я говорила с застройщиком, мол, предоставьте мне тогда квартиру, если вы забрали мой дом. Но мне тогда сказали, что сейчас приедут подрядчики из Екатеринбурга и будут реконструировать дом», — делится Елена.

В департаменте ЖКХ тоже не смогли помочь. Чиновники порекомендовали обратиться в суд, который Соловьева по итогу выиграла. Но даже после этого никакого жилья она не получила. На жалобу о том, что квартиры так и нет, ее попросили подождать пять лет, пока нуждающиеся с 2020 года получат жилье.

Так выглядит дом Елена спустя восемь лет после пожара
Так выглядит дом Елена спустя восемь лет после пожара
Фото:

Переживания за сына

Соловьева рассказывает, что очень устала от происходящего. Она работает в поликлинике медсестрой и всю свою небольшую зарплату вынуждена тратить на временное жилье, которое часто приходится менять.

«У меня сыну 22 года, сейчас он на СВО. Он не ходил в армию, сразу пошел на спецоперацию. Я сейчас даже не знаю, куда ему придется вернуться в отпуск, если у нас все еще нет жилья», — печально говорит Елена. 

Застройщик не при чем?

В разговоре с журналистом руководитель строительной компании Евгений Сергеев упомянул, что они пригласили подрядчиков из Екатеринбурга, чтобы те обследовали дом. С его слов, пока не видно, что в доме нужно что-то менять. Поэтому застройщик не проводит там никаких работ. Корреспондент URA.RU также попыталась получить комментарий в администрации Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.

Курганский медик просит ответов от властей и застройщика
Курганский медик просит ответов от властей и застройщика
Фото:

Дом Елены отдают за рубль

При этом в открытых данных есть информация, что ранее власти Кургана объявили поиск инвесторов для реставрации исторического здания по улице Куйбышева, 20. За символический рубль в год предлагается аренда объекта культурного наследия сроком до 49 лет. Отбор арендаторов должен был проходить через открытый аукцион.

*Для справки: 

Двухэтажный полукаменный дом начала XX века с общей площадью 293 кв.м., украшенный резьбой на фасаде, построен местными строителями. В 1909 году владелицей была Екатерина Павловна Кайдалова. Полукаменные дома, часто выбирали небогатые купцы и состоятельные мещане за их прочность и устойчивость к огню. Дома имели крыши, покрытые железом — признак хозяйского достатка. В таких домах первый этаж и подвал обычно использовались для коммерческих целей — магазинов, складов или офисов, а также могли служить жильём для слуг или родственников. Жилые помещения располагались на втором этаже, выходящем во двор.

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Медсестра из Кургана Елена Соловьева с сыном, участником СВО, остались на улице из-за того, что их дом занял застройщик. Восемь лет назад им пришлось выселиться из квартиры дома по улице Куйбышева, 20, после разрушительного пожара. Ремонт проводить было нельзя — дом признан памятником архитектуры регионального значения. Сейчас семье Соловьевых так и не дали новое жилье, а помещение, где она с сыном прописана, опечатано. URA.RU разбиралось в жилищном конфликте.  Роковой пожар Расстроенная Елена встретила журналистов URA.RU возле дома, в котором росла с трех лет. Эмоции, воспоминания и ностальгия, все разом отразилось на лице женщины.  Дом был построен в XIX веке и в наши дни носит звание «Объект культурного наследия регионального значения „Дом, входящий в ансамбль улицы“»*. Женщина прописана в квартире и является ее собственником. Но все поменялось после пожара в 2017 году. Тогда у дома загорелась крыша и пришлось покинуть квартиру. После этого, всю территорию, как рассказывает Елена, занял предприниматель Евгений Сергеев, который владеет строительной компанией. Сейчас, несмотря на прописку в доме, в него она попасть не может, все закрыто на замки. Неудачные переговоры Соловьева пыталась поговорить с бизнесменом и объяснить свою ситуацию, но после второй попытки, отмечает женщина, он отказывался с ней разговаривать вовсе. Предприниматель отправлял Елену разбираться в администрацию города. В департаменте ЖКХ тоже не смогли помочь. Чиновники порекомендовали обратиться в суд, который Соловьева по итогу выиграла. Но даже после этого никакого жилья она не получила. На жалобу о том, что квартиры так и нет, ее попросили подождать пять лет, пока нуждающиеся с 2020 года получат жилье. Переживания за сына Соловьева рассказывает, что очень устала от происходящего. Она работает в поликлинике медсестрой и всю свою небольшую зарплату вынуждена тратить на временное жилье, которое часто приходится менять. Застройщик не при чем? В разговоре с журналистом руководитель строительной компании Евгений Сергеев упомянул, что они пригласили подрядчиков из Екатеринбурга, чтобы те обследовали дом. С его слов, пока не видно, что в доме нужно что-то менять. Поэтому застройщик не проводит там никаких работ. Корреспондент URA.RU также попыталась получить комментарий в администрации Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Дом Елены отдают за рубль При этом в открытых данных есть информация, что ранее власти Кургана объявили поиск инвесторов для реставрации исторического здания по улице Куйбышева, 20. За символический рубль в год предлагается аренда объекта культурного наследия сроком до 49 лет. Отбор арендаторов должен был проходить через открытый аукцион. *Для справки:  Двухэтажный полукаменный дом начала XX века с общей площадью 293 кв.м., украшенный резьбой на фасаде, построен местными строителями. В 1909 году владелицей была Екатерина Павловна Кайдалова. Полукаменные дома, часто выбирали небогатые купцы и состоятельные мещане за их прочность и устойчивость к огню. Дома имели крыши, покрытые железом — признак хозяйского достатка. В таких домах первый этаж и подвал обычно использовались для коммерческих целей — магазинов, складов или офисов, а также могли служить жильём для слуг или родственников. Жилые помещения располагались на втором этаже, выходящем во двор.
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