«Единая Россия» нашла работу тысячам участников спецоперации

05 июля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

С начала 2024 года было трудоустроено более 3,3 тысяч бойцов СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала 2024 года в РФ было трудоустроено более 3,3 тысяч бойцов, вернувшихся с СВО, еще более 1,2 тысяч было направлено на переобучение. Помощь оказывается по проекту «Моя карьера с Единой Россией», рассказал координатор программы, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «Мы делаем акцент на двух основных темах — наставничество и трудоустройство участников СВО, членов их семей. Участники спецоперации, в особенности, инвалиды, — это особая категория, они нуждаются в дополнительной поддержке. Мы должны первые предложить им помощь и сопровождение в решении вопроса трудоустройства», — заявил Андрей Исаев. В рамках проекта, по словам Исаева, партия провела за первое полугодие 2024 года более 40 тысяч профильных мероприятий. Участие в них приняли почти миллион человек. Ветеранов СВО после обучения, в частности, устраивают на работу на предприятия АПК, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. «К этому направлению подключились ведущие агропромышленные компании. Они готовы специально выделять вакансии под участников СВО. Если нужно переобучиться и пройти переквалификацию, подключим наши аграрно-образовательные учреждения. Кроме того, Россельхозбанк запустит осенью школу фермера, там также готовы выделить отдельные места для военнослужащих», — отметила она. По словам директора Департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаила Кирсанова, поддержка участникам СВО оказывается по принципу «одного окна». «Порядка 3,8 тысяч участников СВО и 6 тысяч членов их семей воспользовались услугами кадровых центров. Мы разработали методические рекомендации для центров занятости по всей стране. Все услуги предоставляются в одном месте», — объяснил он. Профориентацию в местах реабилитации бойцов «Единая Россия» организовала совместно с Минобороны. Ведомство предоставляет для этого 25 площадок, сообщил замначальника Главного военно-медицинского управления министерства, генерал-майор медицинской службы Олег Калачев. «Это учреждения [находятся] в санитарно-курортном комплексе Минобороны, где военнослужащие находятся на реабилитации. Каждый военнослужащий должен понимать, что ему окажут своевременную медпомощь, а в дальнейшем и социальную поддержку ему и членам семьи», — отметил он. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина добавила, что в кадровый резерв попадают все участники СВО, находящиеся на реабилитации, кто желается трудоустроиться. «Мы проводим индивидуальные консультации по регистрации на портале „Работа в России“, о том, как написать резюме. Когда боец, находясь на реабилитации, понимает, что у него есть карьерный трек, что его обучат, дадут хорошую работу, он видит перспективу», — сказала она. Проект «Моя карьера с Единой Россией» является часть большого направления народной программы «Единой России», посвященного труду. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона о занятости, которая касается и участников СВО. Бойцы и члены их семей будут иметь право на приоритетное трудоустройство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2024 года в РФ было трудоустроено более 3,3 тысяч бойцов, вернувшихся с СВО, еще более 1,2 тысяч было направлено на переобучение. Помощь оказывается по проекту «Моя карьера с Единой Россией», рассказал координатор программы, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «Мы делаем акцент на двух основных темах — наставничество и трудоустройство участников СВО, членов их семей. Участники спецоперации, в особенности, инвалиды, — это особая категория, они нуждаются в дополнительной поддержке. Мы должны первые предложить им помощь и сопровождение в решении вопроса трудоустройства», — заявил Андрей Исаев. В рамках проекта, по словам Исаева, партия провела за первое полугодие 2024 года более 40 тысяч профильных мероприятий. Участие в них приняли почти миллион человек. Ветеранов СВО после обучения, в частности, устраивают на работу на предприятия АПК, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. «К этому направлению подключились ведущие агропромышленные компании. Они готовы специально выделять вакансии под участников СВО. Если нужно переобучиться и пройти переквалификацию, подключим наши аграрно-образовательные учреждения. Кроме того, Россельхозбанк запустит осенью школу фермера, там также готовы выделить отдельные места для военнослужащих», — отметила она. По словам директора Департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России Михаила Кирсанова, поддержка участникам СВО оказывается по принципу «одного окна». «Порядка 3,8 тысяч участников СВО и 6 тысяч членов их семей воспользовались услугами кадровых центров. Мы разработали методические рекомендации для центров занятости по всей стране. Все услуги предоставляются в одном месте», — объяснил он. Профориентацию в местах реабилитации бойцов «Единая Россия» организовала совместно с Минобороны. Ведомство предоставляет для этого 25 площадок, сообщил замначальника Главного военно-медицинского управления министерства, генерал-майор медицинской службы Олег Калачев. «Это учреждения [находятся] в санитарно-курортном комплексе Минобороны, где военнослужащие находятся на реабилитации. Каждый военнослужащий должен понимать, что ему окажут своевременную медпомощь, а в дальнейшем и социальную поддержку ему и членам семьи», — отметил он. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина добавила, что в кадровый резерв попадают все участники СВО, находящиеся на реабилитации, кто желается трудоустроиться. «Мы проводим индивидуальные консультации по регистрации на портале „Работа в России“, о том, как написать резюме. Когда боец, находясь на реабилитации, понимает, что у него есть карьерный трек, что его обучат, дадут хорошую работу, он видит перспективу», — сказала она. Проект «Моя карьера с Единой Россией» является часть большого направления народной программы «Единой России», посвященного труду. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона о занятости, которая касается и участников СВО. Бойцы и члены их семей будут иметь право на приоритетное трудоустройство.