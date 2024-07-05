Глава винного дома «Абрау-Дюрсо» и председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов выразил озабоченность по поводу качества вина, импортируемого из Белоруссии. Он назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком».
«Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин — не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище „шмурдяк“», — передает слова Титова «РБК Вино». Глава минного дома также подчеркнул, что российским производителям запрещено называть вином продукцию, изготовленную не из российских виноматериалов, и указал на отсутствие таких ограничений для белорусских винзаводов.
Титов обратил внимание и на отсутствие импортных пошлин для белорусских производителей. По его мнению, это может стать препятствием для поддержки отечественного виноделия.
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