Кто из жителей ХМАО сорвал лотерейный джекпот в 2024 году

С начала года жители Ханты-Мансийского автономного округа выиграли в лотерею более 580 миллионов рублей, рассказали агентству представители «Столото». Одни из самых крупнейших призов достались троим югорчанам. Ими оказались: тату-мастер, слесарь и электромонтер. О том как им удалось сорвать лотерейный джекпот — в материале URA.RU.
Долгожданное чудо
Уроженка ХМАО Альбина работает тату-мастером и уже семь лет играет в лотерею. Удача улыбнулась ей в Новый год, когда она выиграла 10 миллионов рублей на квартиру. Девушка планировала покорить крупный город и приобрести однокомнатную квартиру с видом на парк. «Увидела приз, повернулась к подруге и спросила ее: „Это что?“. Она мне и ответила, что это 10 миллионов рублей. Своим глазам я не верила, а услышав сумму от другого человека, вообще впала в ступор», — вспоминает Альбина.
Случайное везение
Другим миллионером стал югорчанин Олег, который работает слесарем. Он любит проводить время на рыбалке. Случайный лотерейный билет принес ему выигрыш в пять миллионов рублей. Приз поможет счастливчику закрыть ипотеку. «Купил первый попавшийся мне под руку билет, отошел в сторону и стер защитный слой. Попросил продавца проверить результат, потому что сам не разобрался в правилах. В ответ получил поздравления с победой», — поделился мужчина.
Счастливые цифры
Любитель спортивных телепередач, электромонтер по профессии Сергей отгадал в лотерее несколько чисел. Удача принесла югорчанину деньги в трудную минуту, когда ему нужно было оплатить кредит и ремонт автомобиля. «У меня нет любимых номеров, поэтому числа выбирал просто из головы. СМС о выигрыше мне пришло, когда я уже спал. Утром посмотрел результаты тиража и подумал: „Какой хороший бонус!“ — приводит слова победителя пресс-служба лотереи.
Югорчане купили в этом году почти два миллиона лотерейных билетов. Стать миллионерами удалось всего 12 жителям региона. Но самый большой лотерейный приз в этом году получил житель Югры, выигравший почти 40 миллионов. Он пожелал остаться анонимным, но обещал поделиться своей историей позже. Известно, что он купил счастливый билет за несколько тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!