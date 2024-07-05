В Екатеринбурге голая женщина играла в догонялки на глазах у детей. Видео

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Инцидент произошел на детской площадке (архивное фото)
Инцидент произошел на детской площадке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Чайковского, 83 вечером 5 июля заметили обнаженную девушку, играющую в догонялки на детской площадке. Местные жители устроили за ней погоню. Кадрами поделились очевидцы.

«Во дворе на улице Чайковского, 83 обнажённая девушка решила поиграть в догонялки. В итоге ее все же догнали и скрутили местные жители», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург».

На кадрах видно, как голая девушка бегает по двору, падает и кричит. В этот момент на площадке находились дети.

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В Екатеринбурге на улице Чайковского, 83 вечером 5 июля заметили обнаженную девушку, играющую в догонялки на детской площадке. Местные жители устроили за ней погоню. Кадрами поделились очевидцы. «Во дворе на улице Чайковского, 83 обнажённая девушка решила поиграть в догонялки. В итоге ее все же догнали и скрутили местные жители», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург». На кадрах видно, как голая девушка бегает по двору, падает и кричит. В этот момент на площадке находились дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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