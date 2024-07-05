Инцидент произошел на детской площадке (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Чайковского, 83 вечером 5 июля заметили обнаженную девушку, играющую в догонялки на детской площадке. Местные жители устроили за ней погоню. Кадрами поделились очевидцы.
«Во дворе на улице Чайковского, 83 обнажённая девушка решила поиграть в догонялки. В итоге ее все же догнали и скрутили местные жители», — передает telegram-канал «Гнилой Екатеринбург».
На кадрах видно, как голая девушка бегает по двору, падает и кричит. В этот момент на площадке находились дети.
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