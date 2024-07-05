05 июля 2024

В Челябинске назвали специалистов с самой быстрорастущей зарплатой

Самые растущие зарплаты в Челябинске — у электромонтажников и сварщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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НПО «Легион». Свердловская область, Среднеуральск, сварка, сварщик, промышленное предприятие, завод, производство
Сварщикам в Челябинске готовы платить на 36 процентов больше, чем в 2023 году Фото:

Зарплаты электромонтажников и сварщиков оказались самыми динамично растущими в нефтегазовой отрасли в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа».

«Так, средняя предлагаемая зарплата электромонтажника в первом полугодии 2024 года составила 114 тысяч 815 рублей, сварщика — 94 тысяч 345 рублей. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года 50% и 36% соответственно», — отметили в компании.

Также в исследовании платформы «Авито Работа» отмечено, что в целом спрос работодателей на сотрудников нефтегазовой отрасли в Челябинске вырос на треть. В частности, число вакансии для крановщиков, механиков и инженеров увеличилось более чем на 50%.

Ранее URA.RU сообщало, что большинство челябинцев готовы выбрать рабочую специальность. 24% опрошенных жителей оценивают получение среднего профессионального образования как «очень перспективное», а 49% — как «скорее перспективное».

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Зарплаты электромонтажников и сварщиков оказались самыми динамично растущими в нефтегазовой отрасли в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа». «Так, средняя предлагаемая зарплата электромонтажника в первом полугодии 2024 года составила 114 тысяч 815 рублей, сварщика — 94 тысяч 345 рублей. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года 50% и 36% соответственно», — отметили в компании. Также в исследовании платформы «Авито Работа» отмечено, что в целом спрос работодателей на сотрудников нефтегазовой отрасли в Челябинске вырос на треть. В частности, число вакансии для крановщиков, механиков и инженеров увеличилось более чем на 50%. Ранее URA.RU сообщало, что большинство челябинцев готовы выбрать рабочую специальность. 24% опрошенных жителей оценивают получение среднего профессионального образования как «очень перспективное», а 49% — как «скорее перспективное».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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