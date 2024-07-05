В Челябинске назвали специалистов с самой быстрорастущей зарплатой

Зарплаты электромонтажников и сварщиков оказались самыми динамично растущими в нефтегазовой отрасли в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа».
«Так, средняя предлагаемая зарплата электромонтажника в первом полугодии 2024 года составила 114 тысяч 815 рублей, сварщика — 94 тысяч 345 рублей. Прирост относительно аналогичного периода 2023 года 50% и 36% соответственно», — отметили в компании.
Также в исследовании платформы «Авито Работа» отмечено, что в целом спрос работодателей на сотрудников нефтегазовой отрасли в Челябинске вырос на треть. В частности, число вакансии для крановщиков, механиков и инженеров увеличилось более чем на 50%.
Ранее URA.RU сообщало, что большинство челябинцев готовы выбрать рабочую специальность. 24% опрошенных жителей оценивают получение среднего профессионального образования как «очень перспективное», а 49% — как «скорее перспективное».
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