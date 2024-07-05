05 июля 2024

Байден заявил, что «остановил Путина» и расширил НАТО

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден подчеркнул свои успехи на международной арене Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден выразил уверенность в своих достижениях, которые, по его словам, должны стать основанием для второго президентского срока. Он заявил, что он является лидером, способным сплотить страны и остановить российского президента Владимира Путина.

«Джордж, я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC. Президент США также подчеркнул свои успехи на международной арене, включая создание тихоокеанского альянса AUCUS, убеждение 50 стран поддержать Украину и достижение значительных экономических инвестиций от Японии и Южной Кореи. Эти шаги, по мнению Байдена, демонстрируют его способность к эффективному лидерству и руководству страной на следующий срок.

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Президент США Джо Байден выразил уверенность в своих достижениях, которые, по его словам, должны стать основанием для второго президентского срока. Он заявил, что он является лидером, способным сплотить страны и остановить российского президента Владимира Путина. «Джордж, я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC. Президент США также подчеркнул свои успехи на международной арене, включая создание тихоокеанского альянса AUCUS, убеждение 50 стран поддержать Украину и достижение значительных экономических инвестиций от Японии и Южной Кореи. Эти шаги, по мнению Байдена, демонстрируют его способность к эффективному лидерству и руководству страной на следующий срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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