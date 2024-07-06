ВС РФ уничтожили дивизион ВСУ «Искандером». Видео

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ВС РФ использовали "Искандер" для удара по украинскому С-300
ВС РФ использовали "Искандер" для удара по украинскому С-300 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожила украинский дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. Об этом сообщили в СМИ.

«Позиция украинского ЗРК находилась в районе населенного пункта Коптев, расположенного в 14 километрах к востоку от Миргорода в Полтавской области. Российский ОТРК уничтожил дивизион С-300ПС», — передает Пятый канал.

В результате удара были ликвидированы две пусковые установки системы С-300 с низковысотным обнаружителем целей, а также радиолокационная станция подсвета целей и наведения. Помимо этого была разрушена боевая кабина боевого направления. Также российские военные вывели из строя три автомобиля противовоздушной обороны, в результате чего погибли не менее 40 военнослужащих. 

Ранее ВС РФ использовали «Искандер» для удара по военному аэродрому Украины в Кривом Роге. Был уничтожен истребитель МиГ-29, ликвидированы два штурмовика и склад боеприпасов. 

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Армия России при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожила украинский дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. Об этом сообщили в СМИ. «Позиция украинского ЗРК находилась в районе населенного пункта Коптев, расположенного в 14 километрах к востоку от Миргорода в Полтавской области. Российский ОТРК уничтожил дивизион С-300ПС», — передает Пятый канал. В результате удара были ликвидированы две пусковые установки системы С-300 с низковысотным обнаружителем целей, а также радиолокационная станция подсвета целей и наведения. Помимо этого была разрушена боевая кабина боевого направления. Также российские военные вывели из строя три автомобиля противовоздушной обороны, в результате чего погибли не менее 40 военнослужащих.  Ранее ВС РФ использовали «Искандер» для удара по военному аэродрому Украины в Кривом Роге. Был уничтожен истребитель МиГ-29, ликвидированы два штурмовика и склад боеприпасов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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