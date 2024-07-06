Армия России при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожила украинский дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. Об этом сообщили в СМИ.
«Позиция украинского ЗРК находилась в районе населенного пункта Коптев, расположенного в 14 километрах к востоку от Миргорода в Полтавской области. Российский ОТРК уничтожил дивизион С-300ПС», — передает Пятый канал.
В результате удара были ликвидированы две пусковые установки системы С-300 с низковысотным обнаружителем целей, а также радиолокационная станция подсвета целей и наведения. Помимо этого была разрушена боевая кабина боевого направления. Также российские военные вывели из строя три автомобиля противовоздушной обороны, в результате чего погибли не менее 40 военнослужащих.
Ранее ВС РФ использовали «Искандер» для удара по военному аэродрому Украины в Кривом Роге. Был уничтожен истребитель МиГ-29, ликвидированы два штурмовика и склад боеприпасов.
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