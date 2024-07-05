05 июля 2024

С начала лета в водоемах Свердловской области утонули 22 человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на водоемах Свердловской области произошло 23 чрезвычайных происшествия с участием людей
Всего на водоемах Свердловской области произошло 23 чрезвычайных происшествия с участием людей Фото:

С начала лета 2024 года в водоемах Свердловской области утонули 22 человека, пятеро из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

«С начала июня на водоемах Свердловской области произошло уже 23 происшествия с подтоплением, в результате которых утонули 22 человека. Из них пять детей», — говорится в telegram-канале ведомства.

Спасатели призвали свердловчан не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоемов. Помимо этого, сотрудники МЧС ежедневно патрулируют прибрежные территории, напоминая о мерах безопасности.

Только за 15 июня в региональных водоемах утонули пять человек. Тогда, в самый жаркий день в году, происшествия случились в Екатеринбурге, Серове и под Тугулымом.

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С начала лета 2024 года в водоемах Свердловской области утонули 22 человека, пятеро из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона. «С начала июня на водоемах Свердловской области произошло уже 23 происшествия с подтоплением, в результате которых утонули 22 человека. Из них пять детей», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоемов. Помимо этого, сотрудники МЧС ежедневно патрулируют прибрежные территории, напоминая о мерах безопасности. Только за 15 июня в региональных водоемах утонули пять человек. Тогда, в самый жаркий день в году, происшествия случились в Екатеринбурге, Серове и под Тугулымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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