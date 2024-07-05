С начала лета в водоемах Свердловской области утонули 22 человека

С начала лета 2024 года в водоемах Свердловской области утонули 22 человека, пятеро из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.
«С начала июня на водоемах Свердловской области произошло уже 23 происшествия с подтоплением, в результате которых утонули 22 человека. Из них пять детей», — говорится в telegram-канале ведомства.
Спасатели призвали свердловчан не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоемов. Помимо этого, сотрудники МЧС ежедневно патрулируют прибрежные территории, напоминая о мерах безопасности.
Только за 15 июня в региональных водоемах утонули пять человек. Тогда, в самый жаркий день в году, происшествия случились в Екатеринбурге, Серове и под Тугулымом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!