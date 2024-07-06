Вооруженные силы РФ ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по украинскому ЗРК С-300ПС в Полтавской области. Об этом сообщила Миноборона РФ.
«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там же выложили видео с уничтожением позиции ЗРК С-300 ВСУ.
В результате ракетного удара были уничтожены две пусковые установки С-300 и кабина боевого управления. Также удар пришелся по автомобильному транспорту и личному составу зенитных-ракетных расчетов ВСУ.
Российская армия ранее нанесла удар по украинскому аэродрому в Миргороде (Полтавская область). По данным канала «Военное дело», на аэродром прилетели две ракеты «Инскандер» с кассетной боевой частью. Предположительно, целью могли стать истребители ВСУ.
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