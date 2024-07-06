ВС РФ уничтожили украинский ЗРК «Искандером». Видео

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Открытие памятника реактивной системе залпового огня «Град». Челябинск, ракетная установка, система град
Ракетный удар уничтожил две пусковые установки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по украинскому ЗРК С-300ПС в Полтавской области. Об этом сообщила Миноборона РФ.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там же выложили видео с уничтожением позиции ЗРК С-300 ВСУ.

В результате ракетного удара были уничтожены две пусковые установки С-300 и кабина боевого управления. Также удар пришелся по автомобильному транспорту и личному составу зенитных-ракетных расчетов ВСУ.

Российская армия ранее нанесла удар по украинскому аэродрому в Миргороде (Полтавская область). По данным канала «Военное дело», на аэродром прилетели две ракеты «Инскандер» с кассетной боевой частью. Предположительно, целью могли стать истребители ВСУ.

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Вооруженные силы РФ ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по украинскому ЗРК С-300ПС в Полтавской области. Об этом сообщила Миноборона РФ. «Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там же выложили видео с уничтожением позиции ЗРК С-300 ВСУ. В результате ракетного удара были уничтожены две пусковые установки С-300 и кабина боевого управления. Также удар пришелся по автомобильному транспорту и личному составу зенитных-ракетных расчетов ВСУ. Российская армия ранее нанесла удар по украинскому аэродрому в Миргороде (Полтавская область). По данным канала «Военное дело», на аэродром прилетели две ракеты «Инскандер» с кассетной боевой частью. Предположительно, целью могли стать истребители ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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