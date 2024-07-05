05 июля 2024

В Челябинске рабочий погиб в канализационном коллекторе

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание по вопросам ликвидации раскопок Курган, ремонт коллектора, проезд закрыт, перекресток кравченко куйбышева
Тело погибшего еще не нашли (архивное фото) Фото:

В Челябинске в Ленинском районе на строящейся набережной погиб рабочий. Со слов очевидцев, мужчину засосало в канализационный коллектор, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Со слов заявителей, мужчину засосало в коллектор. На месте находятся силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Производится откачка воды», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Тело погибшего еще не достали.

ЧП произошло накануне вечером, 5 июля, в Ленинском районе Челябинска. По предварительной информации, рабочий упал в колодец. В пресс-службе СУ СК Росси по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что уточняют информацию.

Обновлено в 11:36 по уральскому времени:

«Следователем Ленинского района устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Подробности случившегося также выясняются.

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В Челябинске в Ленинском районе на строящейся набережной погиб рабочий. Со слов очевидцев, мужчину засосало в канализационный коллектор, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Со слов заявителей, мужчину засосало в коллектор. На месте находятся силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Производится откачка воды», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Тело погибшего еще не достали. ЧП произошло накануне вечером, 5 июля, в Ленинском районе Челябинска. По предварительной информации, рабочий упал в колодец. В пресс-службе СУ СК Росси по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что уточняют информацию. Обновлено в 11:36 по уральскому времени: «Следователем Ленинского района устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Подробности случившегося также выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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