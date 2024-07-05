Происшествия В Челябинске рабочий погиб в канализационном коллекторе 06 июля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + Тело погибшего еще не нашли (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске в Ленинском районе на строящейся набережной погиб рабочий. Со слов очевидцев, мужчину засосало в канализационный коллектор, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Со слов заявителей, мужчину засосало в коллектор. На месте находятся силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Производится откачка воды», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Тело погибшего еще не достали. ЧП произошло накануне вечером, 5 июля, в Ленинском районе Челябинска. По предварительной информации, рабочий упал в колодец. В пресс-службе СУ СК Росси по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что уточняют информацию. Обновлено в 11:36 по уральскому времени: «Следователем Ленинского района устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Подробности случившегося также выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске в Ленинском районе на строящейся набережной погиб рабочий. Со слов очевидцев, мужчину засосало в канализационный коллектор, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Со слов заявителей, мужчину засосало в коллектор. На месте находятся силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Производится откачка воды», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Тело погибшего еще не достали. ЧП произошло накануне вечером, 5 июля, в Ленинском районе Челябинска. По предварительной информации, рабочий упал в колодец. В пресс-службе СУ СК Росси по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что уточняют информацию. Обновлено в 11:36 по уральскому времени: «Следователем Ленинского района устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Подробности случившегося также выясняются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям