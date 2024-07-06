Происшествия Экс-главу района Дагестана, чьи дети участвовали в теракте, снова задержали 06 июля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 + . Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте, снова задержан. Вчера его отпустили, но сегодня предъявили новые обвинения в хищении средств. «Сумма хищений составляет порядка 700 тысяч рублей», — об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Там же уточнили, что Омаров снова задержан. Теракт в Дагестане произошел 23 июня. В совершении теракта обвиняются сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте, снова задержан. Вчера его отпустили, но сегодня предъявили новые обвинения в хищении средств. «Сумма хищений составляет порядка 700 тысяч рублей», — об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Там же уточнили, что Омаров снова задержан. Теракт в Дагестане произошел 23 июня. В совершении теракта обвиняются сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям