Экс-главу района Дагестана, чьи дети участвовали в теракте, снова задержали

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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте, снова задержан. Вчера его отпустили, но сегодня предъявили новые обвинения в хищении средств.
«Сумма хищений составляет порядка 700 тысяч рублей», — об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Там же уточнили, что Омаров снова задержан.
Теракт в Дагестане произошел 23 июня. В совершении теракта обвиняются сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
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