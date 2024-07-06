Экс-главу района Дагестана, чьи дети участвовали в теракте, снова задержали

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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте, снова задержан. Вчера его отпустили, но сегодня предъявили новые обвинения в хищении средств.

«Сумма хищений составляет порядка 700 тысяч рублей», — об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Там же уточнили, что Омаров снова задержан.

Теракт в Дагестане произошел 23 июня. В совершении теракта обвиняются сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сыновья которого участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте, снова задержан. Вчера его отпустили, но сегодня предъявили новые обвинения в хищении средств. «Сумма хищений составляет порядка 700 тысяч рублей», — об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Там же уточнили, что Омаров снова задержан. Теракт в Дагестане произошел 23 июня. В совершении теракта обвиняются сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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