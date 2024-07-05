05 июля 2024

В Кургане арестован бывший зять экс-губернатора Богомолова — Дубов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанного подозревают в убийстве
Задержанного подозревают в убийстве Фото:

Бывшего зятя экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова — Олега Дубова задержали силовики. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.

«Олега Дубова задержали на днях. Он имеет столичную прописку, но его доставили в Курган по месту совершения преступления, где и избрали меру пресечения. Ранее он был зятем Богомолова, но это было давно», — пояснили инсайдеры.

В курганском областном суде URA.RU подтвердили информацию об аресте Дубова. Там отметили, что по ходатайству следователя его арестовали до 2 сентября текущего года. Известно также, что 51-летнего Дубова подозревают в убийстве.

Дубов был женат на дочери бывшего губернатора Богомолова — Наталье. В Кургане он имел небольшие доли в бизнесе бывшей жены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего зятя экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова — Олега Дубова задержали силовики. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Олега Дубова задержали на днях. Он имеет столичную прописку, но его доставили в Курган по месту совершения преступления, где и избрали меру пресечения. Ранее он был зятем Богомолова, но это было давно», — пояснили инсайдеры. В курганском областном суде URA.RU подтвердили информацию об аресте Дубова. Там отметили, что по ходатайству следователя его арестовали до 2 сентября текущего года. Известно также, что 51-летнего Дубова подозревают в убийстве. Дубов был женат на дочери бывшего губернатора Богомолова — Наталье. В Кургане он имел небольшие доли в бизнесе бывшей жены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...