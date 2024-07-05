В Кургане арестован бывший зять экс-губернатора Богомолова — Дубов

Бывшего зятя экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова — Олега Дубова задержали силовики. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.
«Олега Дубова задержали на днях. Он имеет столичную прописку, но его доставили в Курган по месту совершения преступления, где и избрали меру пресечения. Ранее он был зятем Богомолова, но это было давно», — пояснили инсайдеры.
В курганском областном суде URA.RU подтвердили информацию об аресте Дубова. Там отметили, что по ходатайству следователя его арестовали до 2 сентября текущего года. Известно также, что 51-летнего Дубова подозревают в убийстве.
Дубов был женат на дочери бывшего губернатора Богомолова — Наталье. В Кургане он имел небольшие доли в бизнесе бывшей жены.
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