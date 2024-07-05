Тюменский строитель упал с высоты во время строительства дома

В Тюмени во время строительства многоквартирного дома на улицы Кремлевская, 95 рабочий упал с высоты и погиб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту гибели рабочего. 6 июля при проведении работ по строительству многоквартирного дома, расположенного по адресу улицы Кремлевская, 95 рабочий сорвался с высоты вниз и получил травмы, от которых скончался», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Калининского округа. Московских поручил прокурору округа провести проверку соблюдения требований безопасности при производстве строительных работ. Установлено, что строительство многоквартирного дома осуществляется ООО «СЗ ПСК Дом».
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В Тюмени во время строительства многоквартирного дома на улицы Кремлевская, 95 рабочий упал с высоты и погиб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту гибели рабочего. 6 июля при проведении работ по строительству многоквартирного дома, расположенного по адресу улицы Кремлевская, 95 рабочий сорвался с высоты вниз и получил травмы, от которых скончался», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На место происшествия выехал заместитель прокурора Калининского округа. Московских поручил прокурору округа провести проверку соблюдения требований безопасности при производстве строительных работ. Установлено, что строительство многоквартирного дома осуществляется ООО «СЗ ПСК Дом».