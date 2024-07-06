Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР

Группировка улучшила свое тактическое положение (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике освободили российские войска. Как сообщает Минобороны РФ, ВС РФ в результате активных действий зашли в поселок Сокол. Победы добились подразделения группировки войск «Центр», таким образом, улучшив свое тактическое положение.
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