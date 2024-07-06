Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, целится, армия, военные, пулемет, солдат
Группировка улучшила свое тактическое положение (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике освободили российские войска. Как сообщает Минобороны РФ, ВС РФ в результате активных действий зашли в поселок Сокол. Победы добились подразделения группировки войск «Центр», таким образом, улучшив свое тактическое положение.

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Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике освободили российские войска. Как сообщает Минобороны РФ, ВС РФ в результате активных действий зашли в поселок Сокол. Победы добились подразделения группировки войск «Центр», таким образом, улучшив свое тактическое положение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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