Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР

06 июля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Группировка улучшила свое тактическое положение (фото из архива) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике освободили российские войска. Как сообщает Минобороны РФ, ВС РФ в результате активных действий зашли в поселок Сокол. Победы добились подразделения группировки войск «Центр», таким образом, улучшив свое тактическое положение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике освободили российские войска. Как сообщает Минобороны РФ, ВС РФ в результате активных действий зашли в поселок Сокол. Победы добились подразделения группировки войск «Центр», таким образом, улучшив свое тактическое положение.