Что известно про убийство курганских бизнесменов Шароянов, из-за которого арестовали экс-зятя Богомолова

Курганский предприниматель с московской пропиской Олег Дубов был арестован. Источники URA.RU в силовых структурах пояснили, что задержанного подозревают в убийстве бизнесменов Шароянов в составе ОПГ «Локомотив». Отца и сына расстреляли на улице Станционной. В материале информационного агентства собрана вся основная информация о громком деле 30-летней давности.
Как появилась ОПГ «Локомотив»
Организованная преступная группировка (ОПГ) под названием «Локомотив» зародилась в Кургане в 1990-х на фоне крупных общественных изменений и перестройки экономической системы. Это произошло после того, как основной костяк ОПГ «Комсомольская» перебрался в столицу РФ. В Москве бандиты стали известны под названием «Курганские». Основу новой группировки составляли спортсмены и бывшие милиционеры. Некоторые уже имели судимости.
Убийство бизнесменов Шароянов
Источники URA.RU в правоохранительных кругах предполагают, что Исабека и Юрия Шароянов расстреляли из-за пересечения бизнес-интересов с верхушкой ОПГ. Резонансное убийство курганских предпринимателей произошло в 1993 году. До этого в квартиру к бизнесменам подбрасывали взрывное устройство, но никто не пострадал.
О раскрытии преступления легендарной ОПГ редакции URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам в конце прошлого года. Ранее были задержаны исполнители. За убийство осудили одного из руководителей группировки Сергея Лосева. Сыщики поясняли также, что вышли на организатора убийства, который на тот момент проживал на юге РФ.
Что известно о задержании экс-зятя Богомолова
Задержание бывшего зятя экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова — Олега Дубова случилось накануне. URA.RU выяснило, что Дубова доставили в Курган по месту совершения преступления.
В курганском областном суде рассказали, что по ходатайству следователя задержанный арестован до 2 сентября. Дубова подозревают в убийстве. По версии правоохранителей, пистолеты и автомат исполнителям выдал один из членов банды. Дубов был якобы одним из тех, кто получил оружие.
Ранее он был женат на дочери бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова — Наталье. В областном центре он имел небольшие доли в бизнесе бывшей жены.
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