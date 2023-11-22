В Кургане раскрыли убийство, совершенное ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники уголовного розыска УМВД региона раскрыли резонансное убийство отца и сына Шароянов, совершенное в Кургане в 1993 году. Преступники из ОПГ «Локомотив» застрелили бизнесменов, которых не удалось взорвать. О раскрытии преступления легендарной ОПГ URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам.

«Сотрудники УМВД раскрыли убийство отца и сына Шароянов, совершенное в конце 1993 года в Кургане. Работал отдел по расследованию преступлений прошлых лет. Причем ранее были задержаны исполнители преступления. За убийство судили одного из руководителей группировки Сергея Лосева», — сообщили источники. По их данным, сыщики вышли на организатора убийства, которым являлся один из участников ОПГ «Локомотив». Сейчас он проживает на юге России.

Исабека и Юрия Шароянов расстреляли на улице Станционной из огнестрельного оружия. Пистолеты и автомат исполнителям якобы выдал один из членов ОПГ «Локомотив». Накануне в квартиру Шароянам подбрасывали взрывное устройство, но никто не пострадал.

В 2010 году о громком курганском убийстве вспомнили во время суда над другими участниками группировки. Лосев, выступавший одним из главных свидетелей, среди прочих рассказал об убийстве Шароянов, которое он совершил вместе с Суреном Арутюняном. Последний также был убит во время криминальных разборок.

Источники URA.RU предположили, что Шарояны пострадали из-за пересечения бизнес-интересов с верхушкой ОПГ. Редакция обратилась за комментариями в УМВД и СУ СК региона. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего члена ОПГ «Локомотив» Лосева перевели в свердловскую колонию. Позднее он вышел из колонии и стал членом ЧВК «Вагнер».