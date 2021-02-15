Экс-члена курганской ОПГ увезли в другой регион

Участника курганской преступной группировки перевели в другую колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Курганской области бывшего члена ОПГ «Локомотив» Сергея Лосева (по кличке Лось) из курганской колонии перевели в свердловскую. Она считается самой большой и не вполне безопасной. О перемещении осужденного URA.RU рассказали курганские и свердловские инсайдеры.

«Сергея Лосева почему-то перевели из курганской исправительной колонии [в с. Иковка Кетовского района] в колонию Свердловской области. Зачем это сделано пока непонятно. Возможно, существует конфликт внутри колонии, а он персона очень влиятельная», — пояснил источник приближенный к курганском криминальному миру.

Он также припомнил, что у Лосева есть оформленное на него ИП. Дела по нему ведет супруга экс-члена ОПГ. «Они владеют павильоном на Некрасовском рынке. Там сейчас неспокойно, происходит передел — некоторых просят убрать павильоны. Может, в этом дело. Хотя Лосев, насколько мне известно, не конфликтовал по этому поводу», — поделился инсайдер.

Инсайдер в свердловских криминальных кругах подтвердил URA.RU, что Лосева неделю назад перевели в колонию № 47 в городе Каменск-Уральский. «На 47-ю возят обычно на раскрутку. Может, есть трупы [по которым необходима информация], возможно, конфликт с кем-то. Но Лосев человек непростой», — поделился источник.

В пресс-службе УФСИН России по Курганской области информацию о переводе осужденного не предоставили, ссылаясь на закон о персональных данных. В свердловском УФСИН также отказался комментировать сведения о перемещении осужденных и условия безопасности подведомственных учреждений.

По открытым данным, Сергей Лосев в 2017 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК РФ). Пострадавший впоследствии умер. Лосеву назначили 9 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.

ОПГ «Локомотив» появилась в Кургане в 1990-х годах — после того, как основной костяк ОПГ «Комсомольская» перебрался в Москву (в столице они были известны под названием «Курганские»). Основу новой группировки составляли спортсмены и бывшие милиционеры. Некоторые ранее уже были судимы.